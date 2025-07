Piloto de asa-delta morre após queda de 40 metros no litoral de São Paulo; vídeo registrou salto 

Piloto Marcelo Arbos Diniz, 54 anos, morreu após salto no domingo (13). Redes sociais / Reprodução

Um vídeo registrou o momento do salto do piloto de asa-delta Marcelo Arbos Diniz, 54 anos, que morreu após sofrer uma queda de aproximadamente 40 metros, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O acidente ocorreu no Morro Santo Antônio, ponto conhecido da cidade para a prática de voo livre, neste domingo (13). As informações são do g1.

As imagens, que circulam nas redes sociais e viralizaram, mostram Marcelo iniciando o voo (veja vídeo abaixo). Pessoas que estavam no local celebraram o salto, mas segundos depois perceberam que o piloto havia caído. A gravação será usada pela Polícia Civil para ajudar nas investigações.

A suspeita é de que Marcelo não tenha conectado corretamente um dos dispositivos de segurança que prende o corpo à asa-delta, segundo o boletim de ocorrência. Ele teria ficado suspenso apenas pelos braços logo após a decolagem, o que impossibilitou o controle do equipamento. O piloto caiu em uma área de mata fechada, cerca de 250 metros abaixo de uma das rampas do morro, segundo o Corpo de Bombeiros.

Testemunha relata acidente

Guilherme Leite da Silva, psicólogo e diretor técnico de asa-delta, estava no local e confirmou a versão. Ele afirmou que Diniz, piloto com mais de 30 anos de experiência, esqueceu de conectar o gancho de segurança que prende a roupa à estrutura da asa.

— As pessoas acham que a gente voa segurando a asa com as mãos, mas isso não é verdade. O equipamento é seguro. Se estiver tudo preso corretamente, você pode abrir as mãos. Infelizmente, ele decolou só com a força dos braços — relatou Guilherme, em entrevista à Rede Vanguarda, afiliada da TV Globo.

Ainda segundo ele, as condições de voo naquele dia eram consideradas ideais, e outros praticantes haviam saltado antes sem intercorrências.

Morreu após bater em árvores

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda foi de aproximadamente 40 metros, e o piloto morreu após bater em árvores no trajeto.

— Tivemos dificuldade de acesso por se tratar de uma trilha em mata fechada e com declive acentuado, mas localizamos a vítima a cerca de 250 metros do ponto de salto. No momento do resgate, ela já estava em parada cardiorrespiratória — afirmou à emissora o tenente Lafael Vitor.

Veja vídeo do salto: