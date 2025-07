Operador de máquinas morre esmagado em empresa de São Leopoldo

Um funcionário morreu durante o trabalho em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na manhã desta segunda-feira (7). O fato aconteceu no bairro Scharlau, por volta das 9h30min, quando a vítima estava no setor de máquinas da Unique Rubber, empresa que fabrica borrachas.

A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Polícia Civil, ele foi identificado como Mauricio da Silva Stella, 36 anos.

— Ele era operador e foi esmagado após ser foi puxado para dentro de uma máquina. Tinha dois anos e meio de empresa — resume o delegado André Serrão, da 2ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo.

Advogado da empresa, Lúcio Constantino disse que a indústria está ajudando a esclarecer o fato.

— Buscamos imagens de câmeras para entender o que aconteceu e auxiliar na investigação, mas não temos ainda um conhecimento completo do fato, o que que gerou (o acidente). A empresa está prestando toda a assistência necessária à família da vítima — relatou.

O acidente aconteceu no setor de máquinas, que foi isolado para o trabalho pericial. O corpo do funcionário ainda estava no local no momento da publicação deste texto.