Omoda & Jaecoo terá concessionária do grupo gaúcho Felice

Primeira concessionária gaúcha Omoda & Jaecoo.

A primeira concessionária gaúcha Omoda & Jaecoo será inaugurada nesta quinta-feira (3). As marcas da chinesa Chery de carros elétricos serão representadas no Estado pelo Grupo Felice com a operação em Porto Alegre.

O Brasil é o primeiro país da América Latina e o 43º mercado das chinesas que planejam chegar até o final do ano com 70 lojas e até 2028 com 150. Novos modelos deverão ampliar as linhas Omoda & Jaecoo nos próximos meses.



Os utilitários esportivos elétrico Omoda E5, com design futurista é voltado ao público jovem enquanto o hibrido plug-in Jaecoo 7, com estilo mais clássico e robusto, serão os primeiros modelos disponíveis.

Utilitários eletrificados

Os dois modelos eletrificados das marcas da chinesa Chery.

As linhas agressivas e futuristas do Omoda E5, baseadas no conceito Art in Motion, acompanha o visual dos carros elétricos chineses. O motor elétrico de 204 cv de potência e força (torque) de 34,7 kgfm atua com a bateria de 61,2 kWh. A autonomia é de 345 quilômetros e a recarga de 80% da bateria em eletroposto de 80kW leva cerca de 30 minutos.

O SUV elétrico Omoda E5 tem linhas agressivas e futuristas.

Com visual forte, típico dos utilitários esportivos, o conjunto propulsor do hibrido plug-in Jaecoo 7 combina o motor a gasolina 1.5 turbo de 135 cv de potência e o câmbio automático de dupla embreagem e sete velocidades com o motor elétrico de 204 cv. A potência combinada é de 339 cv e a força (torque) de 52 kgfm.

Visual forte e avançada tecnologia destacam o Jaecoo 7.

A bateria de lítio de 18,3 kWh permite rodar até 78 quilômetros no modo elétrico e a autonomia total é de até 1.200 quilômetros. Nos eletropostos de carga rápida (40 kW), a recarga de 20% a 80% da bateria leva 20 minutos.

Grupo Felice

Concessionária localizada na Zona Norte de Porto Alegre.

Criado em 1996, em Santiago, na região Central, o Grupo Felice nasceu a partir de uma concessionária da Fiat. Atualmente, conta com 31 operações, em diversas regiões do Estado, das marcas Mitsubishi, Jeep, Ram, Volkswagen. O grupo gaúcho atua também no setor arrozeiro com as marcas Quality, São Pedro e Dona Branca.