Novo laudo confirma que Juliana Marins morreu devido a múltiplos traumas causados por queda

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, morreu em decorrência de múltiplos traumas causados pela queda de penhasco durante trilha no vulcão Rinjani. A conclusão está em laudo pericial realizado pelo Instituto Médico-Legal (IML) do Rio de Janeiro. As informações são do g1.

O documento, elaborado com base no exame cadavérico, concluiu que a causa imediata foi hemorragia interna provocada por lesões poliviscerais e politraumatismo. Os peritos estimam que Juliana teria sobrevivido por no máximo 15 minutos após o impacto.

Não foi possível avaliar o horário exato da morte da brasileira. Segundo o IML, a estimativa foi prejudicada devido às condições em que o corpo chegou ao instituto — já embalsamado.

Os peritos, porém, não descartam a possibilidade de que Juliana tenha passado por um período de sofrimento físico e psíquico antes da morte.

“Pode ter havido um período agonal antes da queda fatal, gerando sofrimento físico e psíquico, com intenso estresse endócrino, metabólico e imunológico ao trauma”, diz trecho do laudo.

Uma perícia já tinha sido realizada na Indonésia. Ela apontava que a mulher morreu 20 minutos após uma queda e não teve hipotermia. Não ficou claro, entretanto, quando ocorreu esta queda. A família da vítima solicitou que uma nova autópsia fosse realizada no Brasil.

Quem era Juliana Marins

Natural de Niterói (RJ), Juliana Marins tinha 26 anos e era formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em seu perfil no Instagram, costumava compartilhar registros de viagens e praticando pole dance. Ela havia embarcado para um mochilão pela Ásia em fevereiro.

Em quatro meses de viagem, antes de chegar à Indonésia, a jovem visitou países como Filipinas, Tailândia e Vietnã. Há cerca de três semanas, ela relatou que teve crises de ansiedade e afirmou nunca ter se sentido tão viva quanto durante a viagem:

