Nível do Guaíba recua em Porto Alegre; veja a medição desta quarta-feira

Nível do Guaíba seguia alto em Eldorado do Sul na terça-feira, mas recuou nas últimas 24 horas.

Embora siga acima da cota de alerta em dois pontos de Porto Alegre, o Guaíba mantém recuo ao longo desta quarta-feira (2). É o que indicam as medições realizadas pela Agência Nacional de Águas (Ana).

Às 22h, o nível na Usina do Gasômetro era de 3m30cm — 10 centímetros centímetros a menos na comparação com o mesmo horário de terça-feira (1º), dia em que o curso d'água chegou a 3m40cm. Às 18h desta quarta, o nível estava em 3m33cm. A cota de inundação na região é de 3m60cm, enquanto a de alerta é de 3m.

Já no Cais Mauá, onde a cota de inundação é de 3m, a medição das 22h indicava 2m72cm, 15 centímetros abaixo da marca registrada no mesmo horário na terça, 2m87cm. Também está três centímetros abaixo do que às 18h. A medida para alerta nesta área é de 2m30cm.