Guaíba estava bastante agitado na manhã desta segunda-feira. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Ao menos 13 municípios das regiões Central, Sul e Litoral reportaram danos por conta do vento que atinge o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (28). O cenário é resultado da atuação de um ciclone extratropical que se formou próximo à costa do Estado.

Rajadas de até 102 km/h foram observadas no Estado desde o domingo (27). Mais de 340 mil clientes estão sem luz no Estado. As cidades mais impactadas são Porto Alegre e Viamão, na Região Metropolitana, e Capão da Canoa e Osório, no Litoral.

Litoral

Em Capão da Canoa, a prefeitura decretou situação de calamidade pública devido aos danos materiais e ao risco alto de quedas de árvores e energia devido ao vento intenso. A medida é válida por um dia, mas pode ser prorrogada.

O município registrou postes caídos e casas destelhadas. A estrutura de um prédio em construção caiu sobre uma residência, mas ainda não há informações sobre feridos. Conforme o secretário municipal de segurança, Paulo Ricardo Silveira, não há balanço dos estragos e boa parte do município está sem energia. Ao menos uma família ficou desabrigada.

Na mesma região, Imbé teve sete postes caídos e 10 pedidos de lona para residências destelhadas. Parte do telhado da garagem da prefeitura foi arrancado pelo vento e seis carros foram danificados. Em Capivari do Sul, dois postes caíram na rodovia RSC 101.

Já em Osório, houve a queda de uma placa publicitária que atingiu a rede de energia elétrica, deixando alguns moradores sem energia. Um prédio também foi destelhado.

Em Tramandaí, houve queda de postes e placas na RS 30.

Região Central

Em Cachoeira do Sul, na Região Central, foram registrados alagamentos às margens da BR-153 por conta da ligeira elevação do Rio Jacuí. Foram colocadas placas de sinalização na área.

Sul

Em Camaquã, no sul gaúcho, a manta asfáltica colocada no ginásio municipal foi arrancada com as rajadas de vento das últimas horas. Também foram registradas quedas de árvores em acessos do interior do município.

Em Piratini, no Sul, o poder público relatou queda de árvore na RS-702 devido ao vento forte. A prefeitura de Rio Grande reportou queda de árvores na BR-471, que foram retiradas; também ocorreram danos em fios na rede de alta tensão. Uma parede desabou sobre um imóvel vizinho durante a madrugada no bairro América; ninguém ficou ferido.

Em Turuçu, há falta de energia elétrica, assim como em Mostardas, que também registrou destelhamentos em prédios públicos e casas, queda de árvores e de postes de energia e alagamentos.

Porto Alegre tem ocorrências no trânsito

Até às 15h30min desta segunda-feira, Porto Alegre contava com 24 ocorrências de trânsito por causa da chuva e do vento. Sete delas provocam bloqueio total e cinco, bloqueio parcial.

Estão interrompidas por quedas de árvore as Ruas Carlos Huber, Coronel Bordini, Nilson Santos Costa, Rezende Costa, Cariri, Prof. José Maria Rodrigues e Estrada Costa Gama. Há bloqueios parciais nas Ruas General Paranhos, Rafael Zippin, Alberto Silva, Santa Cecília e dos Coroados.

Há bloqueio total por postes e fios caídos nas Ruas Santo Dias da Silva, Comandante Calefi com a Silvano Monteiro e Sargento Nicolau Dias de Farias. Há bloqueio parcial na Rua Honório Lemos e na Estrada Otaviano José Pinto com a Rua Luiz Corrêa da Silva.

Ainda há semáforos sem energia na Rua 24 de Outubro com a Bordini e com a Rua Quintino Bocaiúva, além da Rua Castro de Menezes e Avenida Copacabana.

As rajadas de vento de até 60 km/h prejudicaram operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Alertas em vigor

Durante a manhã, a Defesa Civil emitiu três novos alertas para o vento forte e chuva na metade leste do Estado e razão da atuação de um ciclone extratropical na costa. Todos já foram encerrados.

Um deles é vermelho, com risco "muito alto" de queda de árvores e prejuízo ao fornecimento de energia elétrica para o Litoral Norte e Médio, onde o vento pode ficar entre 90 a 110 km/h. O alerta foi válido até as 15h.

Outro alerta, laranja, é para rajadas de vento com intensidade de forte à intensa na Costa Doce, Região Metropolitana e Serra. Há risco alto de queda de árvores e de energia elétrica. O informativo foi válido até as 15h.

Também há um alerta amarelo, de risco moderado, para chuva persistente em municípios da Serra e Litoral Norte, com chance de alagamentos pontuais. O informativo foi válido até as 14h desta segunda-feira.