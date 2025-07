Movimento "Santa Maria Tem!" propõe ações focadas nos diferenciais da cidade

"Santa Maria Tem!" reforça a crença da RBS na relevância do interior gaúcho. Ariéli Ziegler / Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

Não é apenas a localização geográfica que faz Santa Maria ser reconhecida como o "coração do Rio Grande do Sul". A cidade tem tradição como polo universitário e militar e perfil econômico pulsante, ocupando atualmente o quarto lugar do Estado em potencial de consumo. Com foco em destacar esses e outros atributos locais, o Grupo RBS e a prefeitura de Santa Maria lançam, na manhã desta terça-feira (15), o movimento "Santa Maria Tem!".

Com uma série de ações previstas, a iniciativa busca reafirmar o protagonismo de Santa Maria no Estado, promovendo o orgulho do santa-mariense e gerando ainda mais visibilidade à diversidade econômica da cidade, seu principal diferencial em relação a outros polos. Estarão em foco temas como educação, saúde, comércio, indústria, entretenimento, inovação, etc. Além da parceria com a prefeitura, o movimento ambiciona agregar mais apoiadores a partir do seu lançamento.

— Santa Maria possui uma ampla oferta de comércio e serviços, o que a torna um polo muito diferenciado dentro do contexto estadual. A partir dessa condição, a indústria se desenvolve, com destaque à construção civil, bem como cresce o número de empresas de base tecnológica. É reconhecendo essa realidade que entendemos que Santa Maria precisa e deve se posicionar e, a partir desse movimento, catalisar o desenvolvimento econômico e social local — defende Zeno Batistella, gerente executivo regional do Grupo RBS.

A estratégia do "Santa Maria Tem!" está alicerçada em três pilares principais: conhecer, viver e investir. Esses temas vão direcionar conteúdos multiplataforma em veículos do Grupo RBS como RBS TV, Gaúcha, Atlântida e GZH (contemplando diferentes linguagens digitais).

Entre os destaques estarão um quadro dedicado às opções turísticas da cidade, apresentado por Sara Bodowsky no Baita Sábado; uma série do Destemperados sobre roteiros gastronômicos; um especial de GZH sobre turismo religioso; além da presença do "Santa Maria Tem!" no Atualidade, da Gaúcha. Outra novidade será o quadro O Futuro é Aqui, da Atlântida Santa Maria, sobre jovens empreendedores que estão transformando o futuro da região.