Morre Wilson Batista Sierra, o "Duke", fundador do Jornal Sierramar

Wilson Batista Sierra, o "Duke", fundador do Jornal Sierramar, morreu no dia 26 de junho, aos 96 anos, em Porto Alegre. O jornalista faleceu de causas naturais.

Duke era sócio e membro da diretoria da Associação Riograndense de Imprensa (ARI) e da Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo (Abrajet).

Uruguaio nascido em San Carlos, no Departamento de Maldonado, Duke naturalizou-se brasileiro em 1983. O jornalista teve importante atuação para a comunicação do Mercosul e fomentou o turismo na América do Sul.

Com seu jeito calmo, sereno e centrado, foi um dos fundadores do Fórum de Imprensa Turística do Mercosul, que funcionou nas dependências da Abrajet, em São Paulo. A fundação reuniu associações jornalísticas de turismo do Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, sucedendo a atual Federação Iberoamericano de Periodistas de Turismos (Fipetur).

Em 27 de setembro de 2000, Dia Mundial do Turismo, fundou o Jornal Sierramar. O veículo é dedicado à fomentar o turismo em países que integram o Mercosul.

Duke deixa a esposa, Leonor, com quem foi casado por 73 anos, as filhas Analia e Marisa, o genro Jaime, os netos Adrian e Karen e bisnetos João Vicente, Martin e Henrique.

Trajetória

Aos 18 anos, já em Montevidéu começou sua trajetória jornalística e atuou em diversos veículos como a Rádio Centenário CX 36, onde durante 12 anos ininterruptos conduziu o programa La Pantalla de Plata e Cine al Día. Foi diretor da revista semanal de entretenimento Canal TV, em Buenos Aires, na Argentina, apresentador e diretor de programa sobre cinema na TV, diagramador nos jornais La Manãna e El Diário.

Foi por sua brilhante trajetória jornalística que ganhou o apelido de Duke no Uruguai.

Em 2015, apresentou o projeto Árvore da Integração ao Festival Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), ação que promove o plantio da Araucária, árvore símbolo do Sul do Brasil, que representa a força da natureza, abrigando e alimentando várias espécies de aves, animais e o homem, através do seu fruto, o pinhão.