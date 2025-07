Morre Simone Daise Schneider, secretária de Educação de Novo Hamburgo

Secretária de Educação de Novo Hamburgo, Simone Daise Schneider morreu na sexta-feira (4), aos 60 anos — completados em 26 de junho. Em nota, a prefeitura do município do Vale do Sinos informou que ela "se afastou do trabalho no dia 2 de maio para ser submetida a cirurgia de urgência". A professora enfrentava um câncer.