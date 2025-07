Morre Sérgio Leite de Andrade, ex-presidente da siderúrgica Usiminas

Sérgio Leite de Andrade faleceu aos 71 anos. Usiminas / Reprodução

Com uma carreira de 49 anos dedicada à siderúrgica Usiminas, da qual foi presidente no período de 2016 a 2022, o engenheiro Sérgio Leite de Andrade, 71 anos, faleceu nesta segunda-feira (14) na capital mineira. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em Belo Horizonte, o executivo ocupava atualmente o cargo de vice-presidente de Assuntos Estratégicos da empresa, além de uma cadeira no conselho de administração. Desde setembro do ano passado, Leite era também presidente do conselho diretor do Instituto Aço Brasil, entidade que reúne as siderúrgicas que operam no País, em um segundo mandato que iria até 2026.

Leite foi presidente da empresa, posicionada entre as maiores fabricantes de aços planos do país, durante a maior crise econômica do Brasil, do setor e da própria empresa, a partir de 2016. Na época, a siderúrgica teve de fechar as operações de sua usina de aço de Cubatão (SP), mantendo apenas as atividades de laminação.

A companhia, atualmente, opera com a usina de Ipatinga, fundada no fim dos anos de 1950 na cidade do mesmo nome no Vale do Aço mineiro. A siderúrgica conta também com operações de mineração de ferro e de distribuição e beneficiamento de aço em vários Estados.

O executivo entrou na companhia mineira em 1976 como engenheiro pesquisador, logo após se graduar em engenharia metalúrgica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Com quase 50 anos de carreira na Usiminas, Leite ocupou, sucessivamente, 15 posições executivas, atuando, desde 2008, na diretoria estatutária da siderúrgica, conforme informações em seu currículo.

O executivo, com múltiplas atuações, também era presidente do conselho de administração da Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM) desde 2021. E era ainda membro do conselho estratégico da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) desde 2017.

Em mensagem recente no Linkedin, manifestou o orgulho de ver o filho Sérgio Leite de Andrade Filho trilhar o caminho do empreendedorismo e lançar a SLA Consulting, empresa focada em consultoria, assessoria e treinamento em gestão.

Altamente especializado em sua formação, Leite era mestre em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com especializações como engenheiro da qualidade (CQE) e auditor da qualidade (CQA) pela American Society for Quality (ASQ) e pela Associação Brasileira de Controle da Qualidade (ABCQ).