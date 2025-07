Morre Rosa Maria Schneider, aos 85 anos

A professora Rosa Maria Schneider faleceu no domingo (20), aos 85 anos. Ela era graduada em Pedagogia pela Universidade Franciscana (Unifra) e especialista e mestra em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul ( UFRGS ).

Filha do professor maestro Leo Schneider e da professora Maria Helena Leão Schneider, Rosa construiu intensa e extensa trajetória lecionando. Foi diretora do Colégio Estadual Coronel Pilar, em Santa Maria , na Região Central, onde implantou, nos anos 1970, projeto pioneiro de alimentação escolar . Dirigiu também a Escola Municipal Duque de Caxias, na mesma cidade, e o Colégio Americano, em Porto Alegre.

Atuou como docente na UFRGS, no Centro Universitário Metodista (IPA), na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), na Universidade La Salle (Unilasalle) e na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), onde pesquisou financiamento escolar, educação infantil e violência na escola, além de desenvolver diversas iniciativas de extensão, entre elas a formação de uma biblioteca no presídio regional, com atividades de leitura orientada.