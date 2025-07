Morre poeta Andrea Gibson, aos 49 anos

Andrea Gibson, poeta e artista performático conhecido por abordar temas como identidade de gênero, política e sua batalha contra um câncer de ovário terminal, morreu aos 49 anos. A morte foi anunciada na segunda-feira (14) por sua esposa, Megan Falley , por meio das redes sociais. As informações são do jornal britânico The Guardian.

A trajetória de Gibson e seu relacionamento com Falley são retratados no documentário Come See Me in the Good Light, dirigido por Ryan White. O filme, que venceu o prêmio de Favorito do Festival no Sundance, será lançado ainda este ano na Apple TV+.