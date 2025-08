Morre o médico Carlos Pinheiro, fundador da maternidade do Hospital Universitário da UFSC

Maninho, como era conhecido, atuava na UFSC desde 1984 e formou-se em Medicina pela UFRGS. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) / Divulgação

O pediatra Carlos Eduardo Andrade Pinheiro morreu no sábado (26), vítima de um acidente de trânsito, aos 70 anos. Maninho, como era conhecido, fundou a maternidade do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC).

"Sua paixão pelo ensino, sua atenção incansável aos paciente e seu compromisso com a saúde pública deixaram uma marca indelével em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", diz nota divulgada pelo HU no Instagram.

Maninho morreu quando seguia para Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que era a sua cidade natal. Ele visitaria a mãe, Marta Andrade Pinheiro.

Graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Maninho fez carreira na UFSC. Lecionava desde 1984 sobre puericultura e neonatologia, matérias do Departamento de Pediatria.

Por lá, também foi coordenador do curso de Medicina entre 2010 e 2014, chefe do Departamento de Pediatria em três oportunidades e diretor clínico do Hospital Universitário da UFSC, entre 1992 e 1996. Em 1995, fundou a maternidade do HU.

"É uma perda para o CCS (Centro de Ciências da Saúde), para o HU e para toda a comunidade da UFSC. O professor Maninho, como era carinhosamente chamado, sempre foi uma pessoa querida pelos estudantes, TAEs (técnicos-administrativos em Educação) e docentes. Deixa um legado de dedicação ao ensino, à pesquisa e à extensão, tendo contribuído significativamente para a formação de inúmeros profissionais da área da saúde. A UFSC se solidariza com a família e amigos neste momento de dor", declarou o reitor Irineu Manoel de Souza.