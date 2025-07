Morre Leonir Rintzel, presidente da Câmara de Vereadores de Modelo, em Santa Catarina

Presidente da Câmara de Vereadores de Modelo, no oeste de Santa Catarina , Leonir Rintzel (PSD) morreu na noite de segunda-feira (7), aos 52 anos. Ele foi vítima de um infarto por volta das 18h, de acordo com o NSC Total .

Popularmente conhecido como Mano, Rintzel estava no terceiro mandato como vereador do município. Ele recebeu 162 votos nas eleições municipais de 2024.

A prefeitura de Modelo prestou condolências à família de Rintzel e decretou luto oficial. "Devido ao falecimento do presidente do legislativo, nesta terça-feira, dia 8, não haverá atendimento nas repartições públicas do município. Nos solidarizamos com a família pela perda irreparável", diz comunicado do Executivo.