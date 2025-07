Morre José Geraldo Massucato, professor emérito da USP

Massucato se destacou pela liderança firme, escuta ativa e iniciativas que melhoraram a infraestrutura do campus.

A Universidade de São Paulo (USP) comunicou, com profundo pesar, o falecimento do professor José Geraldo Massucato, ocorrido na quarta-feira (9). Segundo a instituição, o professor emérito da Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) deixa um legado marcante na vida acadêmica e administrativa da USP.

Com uma trajetória iniciada ainda como aluno, período em que presidiu o Centro Acadêmico e contribuiu para a incorporação da EEFE ao sistema estadual de ensino superior, Massucato tornou-se docente da USP em 1966.

Além de sua atuação na EEFE, Massucato foi prefeito do campus USP Capital-Butantã em dois períodos: de 1990 a 1994 e de 2001 a 2003. Em ambas as gestões, destacou-se pela liderança firme, escuta ativa e iniciativas que melhoraram a infraestrutura do campus.