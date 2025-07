Morre Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata, aos 93 anos

Gueiros nasceu em 19 de novembro de 1931, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ). Mudou-se ainda criança para Vila Velha com os pais e cinco irmãos. Formou-se em Odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 1954 e se especializou nos Estados Unidos.

Em 1958, casou-se com Jurama Barros Gueiros, com quem teve uma filha. Em 1968, fundou a Igreja Cristã Maranata após divergência com a liderança da Igreja Presbiteriana local. A congregação afirma ter mais de 5 mil templos no Brasil e presença em mais de cem países.