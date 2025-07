Morre aos 86 anos o pastor John MacArthur, referência do conservadorismo cristão nos EUA

MacArthur foi uma das figuras mais influentes do evangelicalismo norte-americano nas últimas décadas. IslandsEnd / Wikimedia Commons / Divulgação

O pastor batista calvinista John Fullerton MacArthur Jr. morreu na segunda-feira (14), aos 86 anos, em Santa Clarita, na Califórnia, Estados Unidos. Segundo O Globo, ele estava hospitalizado com pneumonia, segundo informaram representantes da Grace Community Church, igreja que liderava desde 1969, localizada em Sun Valley.

Nascido em 19 de junho de 1939, em Los Angeles, MacArthur foi uma das figuras mais influentes do evangelicalismo norte-americano nas últimas décadas.

Conhecido por suas pregações expositoras e postura inflexível em temas sociais e políticos, ele se destacou por críticas contundentes ao feminismo, aos direitos LGBT+, à teoria crítica da raça e às medidas sanitárias adotadas durante a pandemia de covid-19.

Além de pastor, MacArthur foi chanceler da The Master’s University e editor da influente MacArthur Study Bible, que vendeu mais de um milhão de cópias, conforme noticiado pelo jornal britânico The Independent. Sua mensagem alcançou milhões de pessoas ao redor do mundo por meio de rádio, televisão e literatura cristã, tornando-se um ícone do movimento cristão conservador.

Durante a pandemia, em 2020, MacArthur ganhou notoriedade ao desafiar as autoridades da Califórnia, mantendo cultos presenciais mesmo diante das restrições. A decisão resultou em uma disputa judicial que terminou com um acordo permitindo os encontros com uso de máscaras e distanciamento social. Segundo a Associated Press, o Estado pagou US$ 800 mil como parte do acordo.

Leia Mais Morre Edison Baptista Chaves, primeiro secretário de Turismo do Rio Grande do Sul

Sob sua liderança, o programa Grace to You foi traduzido para nove idiomas e transmitido por milhares de emissoras. Sua obra teológica, firmemente baseada no calvinismo e na interpretação literal da Bíblia, gerou tanto admiração quanto controvérsias — incluindo acusações de plágio, misoginia e oposição à ciência.