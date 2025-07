Morre, aos 83 anos, a carnavalesca Maria Augusta

A carnavalesca Maria Augusta, autora de enredos como O Amanhã e Domingo, morreu aos 83 anos nesta sexta-feira (11). Ela estava internada desde junho no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e teve falência múltipla de órgãos. Ela foi diagnosticada com câncer na bexiga no início deste ano.

Maria Augusta deu os primeiros passos no Carnaval carioca ao lado de Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues.

Em 1968, ela passou a integrar o grupo que preparava os desfiles do Salgueiro sob a supervisão de Pamplona, destacando-se no icônico desfile de 1971 com o enredo Festa para um Rei Negro.

Na escola, foram três enredos campeões: Bahia de Todos os Deuses (1969), Festa para um Rei Negro (1971) e O Rei de França na Ilha de Assombração (1974). O último foi conquistado ao lado de Joãosinho Trinta, com quem assinou o enredo.

Na União da Ilha, a carnavalesca deixou sua marca com Domingo (1977), onde foi pioneira no uso de todas as cores em um desfile de escola de samba, e O Amanhã, de 1978.

Nascida em São João da Barra, no Norte Fluminense, em 23 de janeiro de 1942, ela frequentava com a mãe as festas populares da região ainda quando criança.

Várias escolas de samba do Rio lamentaram a morte de Maria Augusta.

"Maria Augusta não foi apenas uma artista genial. Ela foi uma revolução inteira. Esteve ao lado de nomes como Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, Joãosinho Trinta e Rosa Magalhães no momento mais audacioso e criativo da nossa história", diz a nota do Salgueiro.