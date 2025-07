Morre a professora Anna Lilia Carvalho do Nascimento, aos 94 anos

Anna Lilia Carvalho do Nascimento faleceu em razão de complicações de uma pneumonia. Juarez Sant Anna / Arquivo Pessoal

A professora aposentada Anna Lilia Carvalho do Nascimento morreu no dia 22 de junho, aos 94 anos, em decorrência de complicações de uma pneumonia. Ela morava em Encantado, no Vale do Taquari.

Natural de Pelotas, na Região Sul, Anna Lilia mudou-se para Canguçu após o casamento com o servidor municipal José Maria do Nascimento. Na cidade, seguiu a vocação educacional e lecionou para os alunos dos primeiros anos na Escola Estadual Irmãos Andradas.

Mudou-se para Encantado em 1998. Foram 27 anos residindo no município do Vale do Taquari.

Leia Mais Morre Luiza Lages Figueira, aos 38 anos