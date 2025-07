Moradores de área de risco em Rio Grande têm até 4 de agosto para deixar suas casas

Até o dia 4 de agosto, 55 famílias que vivem na região do Arroio das Cabeças, na Vila da Quinta, no interior de Rio Grande, devem deixar suas casas. A determinação é do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que atendeu a um pedido do Ministério Público (MPRS). A área é considerada de risco e também classificada como de preservação permanente.

A execução da ordem cabe à prefeitura de Rio Grande, que notificou os moradores no dia 4 de julho. A região é historicamente afetada por alagamentos. Em setembro de 2023, foi severamente atingida pela enchente e em 2024 voltou a registrar prejuízos. No entanto, o processo judicial que levou à decisão começou antes das últimas cheias — o Ministério Público abriu expediente sobre as ocupações irregulares ainda em 2015.

Segundo a Secretaria de Relações Institucionais e Comunitárias, as famílias receberão um apartamento em empreendimento que está sendo construído na Vila Quintinha, a 1,5 quilômetro do local atual. A previsão é de que a obra seja concluída em até 18 meses. A construção do espaço está na fase de terraplanagem, de acordo com a prefeitura.

Por enquanto, as famílias terão direito ao Aluguel Social, benefício de R$ 600 mensais, repassado mediante contrato de locação. Até o momento, das 55 famílias, 39 já procuraram a assistência social para solicitar o benefício.

Parte dos moradores, no entanto, demonstra resistência à mudança. Muitos reclamam do prazo e das condições do auxílio. Alguns alegam que não pretendem sair do local onde vivem há décadas, enquanto outros apontam dificuldade para encontrar imóveis dentro do valor disponibilizado.

— Onde que eu vou achar um aluguel de R$ 600 reais? Nesse valor, só kitnet. Não tenho como guardar minhas coisas num kitnet — diz Paulo Benito, profissional de alvenaria e construção civil.

— Eu não acho certo. Tínhamos que sair já com um lugar para morar — avalia a aposentada Erlaine Rodrigues.