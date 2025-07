Por que o mocotó, prato típico do inverno no Rio Grande do Sul, divide opiniões

Quente ou congelado, em casa ou na rua, mocotó faz sucesso (ou não). Jefferson Botega / Agencia RBS

A terrina chega fumegante à mesa. Salpicado por ovo cozido e temperinho verde, o caldo ruivo é viscoso. A cada colherada, cola a língua ao céu da boca, provocando um estalo de satisfação. Ou uma careta de nojinho.

Prato mais tradicional do inverno gaúcho, o mocotó divide corações e mentes, paladares e olfatos. Nos últimos tempos, provoca um conflito geracional na cozinha, angariando devoção dos mais velhos e repulsa dos mais jovens.

A polêmica é centrada sobretudo nos ingredientes fundamentais, a pata do boi, também chamada de mocotó, e o estômago, rebatizado de mondongo. São eles que dão personalidade à iguaria. Ou, na visão dos detratores, repugnância.

Em nome da transparência com o leitor, convém esclarecer que sou um apreciador de mocotó. Basta ventar mais forte na curva da esquina que já saio à cata de dois ou três pratos, fervilhantes ou congelados.

Não lembro da primeira vez que comi mocotó. Mas não esqueço da última. Foram cinco pratos em menos de 24 horas. E nem fazia frio. Com a temperatura em torno dos 20°C, fiz uma incursão sensorial em três panelões, dois preparados por cozinheiros profissionais e o derradeiro feito por um amador abnegado à receita da família.

Violento mocotó

Minha primeira parada foi no Boka Loka, restaurante com 45 anos de história, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, a poucos metros do Cine Capitólio. A escolha foi inevitável. Logo na entrada, uma placa anuncia "violento mocotó".

O epíteto é obra do gerente da casa, Arley Paulette. Aos 54 anos, Paulette trabalha no local desde 2003, mas só em 2019 se aventurou ao fogão. Cansado de ver os clientes pedindo mocotó a cada chegada do inverno, ele trouxe a própria mãe de Muçum para iniciá-lo na arte das fervuras.

Em duas semanas, o cardápio até então restrito a lanches, frituras e comidas rápidas como o clássico a la minuta ganhava um campeão de pedidos a cada queda nos termômetros. À receita tradicional da mãe, Paulette acrescentou a "violência": um preparado batido no liquidificador à base de cebola, tomate, alho, pimentão e chimichurri.

— Fez sucesso. É só fazer frio que eu vendo uns 60 quilos de mocotó na semana.

"Não consegui comer"

Entre os clientes do Boka Loka, certamente não estaria o fisioterapeuta João Henrique Valcareggi, 28 anos. Filho de mãe gaúcha e pai amazonense, João morou quase toda a infância no norte do país, onde sorveu os mais diferentes caldos da culinária local. De volta ao Rio Grande do Sul aos 16 anos, foi apresentado ao mocotó. Gostou e comia com frequência até que, em 2019, foi convidado por um tio a ajudar na preparação de um panelão para toda a família.

— Eu sempre gostei. Lá no norte comia dobradinha, que é um prato tradicional deles, forte, bem temperado. Daí fiquei três dias ajudando meu tio a fazer mocotó no fogão a lenha, aquela pegada bem campeira — conta João, enquanto mata um bife com batata frita em um pequeno restaurante da Azenha, na Capital.

— Acho que o cheiro da pata cozinhando, do mondongo, me enojou. Na hora em que ficou pronto, botei no prato e não consegui comer. Tive que almoçar um carreteiro do dia anterior. Minha mulher come até hoje, mas é que ela nunca ajudou a fazer — ressalva o fisioterapeuta.

João Henrique gostava de mocotó — até ajudar o tio a fazer o prato. Jefferson Botega / Agencia RBS

O ritual

O longo processo de cozimento é a alma do mocotó. Na pata do boi, ele serve para soltar o tendão e as cartilagens internas, partes ricas em colágeno, substância que garante a textura do caldo. No mondongo, amolece o tecido rugoso e tira a gordura das paredes do estômago, duas características que afastam paladares mais sensíveis.

Antigamente, o mondongo era submetido a sucessivas lavagens antes mesmo de ser cozido. Para garantir a completa retirada dos resíduos, aplicava-se suco de limão e até pequenas porções de água sanitária misturada à água. Depois dessa etapa, há quem ferva a peça ao menos duas vezes. Após o cozimento, é recomendável uma raspagem com faca e uma nova limpeza para redução da gordura.

Hoje em dia, as normas sanitárias vigentes na indústria garantem mais tranquilidade quanto à higiene do mondongo.

Má fama

Apreciador contumaz de mocotó, o engenheiro químico, gourmand, sommelier de cervejas e baterista do Nenhum de Nós Sady Homrich refuta a má fama que o prato granjeou entre os mais jovens.

— O pessoal cria esse preconceito, mas o cheiro de bacalhau cozido não é bom. Brócolis, o cheiro é bom por acaso? O mondongo hoje nos frigoríficos obrigatoriamente tem que passar por um banho de água oxigenada a 30 volumes, que deixa ele completamente livre de qualquer microorganismo. Mocotó é uma comida hiper saudável e com baixo teor de gordura — comenta Sady.

SADY HOMRICH Gourmand e sommelier (e músico) O jovem que não gosta vive comendo nugget, batata frita e hambúrguer.

Majestade

Essa dualidade entre o fast-food e uma das mais demoradas comidas da culinária gaúcha é cena comum no Rei do Mocotó, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. Meu segundo destino na jornada por cozinhas alheias, o clássico restaurante serve exclusivamente mocotó.

Para não afastar a clientela cuja família se divide em relação ao prato, a direção permite que os ímpios levem o próprio lanche enquanto os devotos se esbaldam com a especialidade da casa.

— Chega a ser engraçado. O salão lotado, todas as mesas comendo mocotó, e os mais jovens chegando com um McDonald's, um xis, uma batata frita — conta Paulo Drose, um dos sócios.

Nos dias mais frios, o estabelecimento vende em média 500 pratos, movimento que gera filas distintas na calçada. De um lado, fica quem aguarda uma mesa. Do outro, quem quer encher a panela ou levar o produto congelado.

Tudo começou no final dos anos 1950, quando o patriarca Arno Drose chegou a Cachoeirinha e logo viu o mocotó se tornar o prato predileto do restaurante que recém havia inaugurado no centro da cidade. Arno faleceu em 2018, aos 92 anos, legando aos filhos Paulo e Gelson o negócio que se tornou referência em mocotó no Rio Grande do Sul. Em 1996, um cunhado dos irmãos abriu um restaurante com o mesmo nome em Porto Alegre.

Funcionando de março a novembro, o Rei do Mocotó original abre cada temporada com pelo menos 15 mil quilos de mondongo estocados em câmaras frias — este ano, foram 18 toneladas. Enquanto Paulo cuida do salão, Gelson chefia a cozinha. Todos os dias, o primogênito prepara dois panelões com capacidade para 300 pratos cada um. Os ingredientes principais são cozidos separadamente e a água é descartada para reduzir o índice de gordura.

— Tem pessoas traumatizadas pelo cheiro, mas aqui não fica esse odor. Nosso mocotó tem 3% de gordura, é certificado. É comum chegar uma família em que uma pessoa não come, mas a gente deixa um prato e um pãozinho de lado. Quando olhamos de novo, ela está provando, mergulhando o pão no caldo — comenta Gelson.

Rei do Mocotó é clássico de Cachoeirinha. Jefferson Botega / Agencia RBS

Receita de vó

Para além das diferenças sobre sabor ou cheiro, o mocotó se tornou um elemento agregador. Ninguém faz mocotó para comer sozinho. Aos primeiros sinais do inverno, famílias se reúnem à mesa para saborear o prato ao lado de pessoas queridas, seja em datas festivas ou uma prosaica terça-feira qualquer.

Foi assim semana passada, na casa do empresário Leomar Batista, 56 anos, em Cachoeirinha. Quando cheguei ao local, por volta das 11h30min, ele estava sozinho terminando o cozimento, cuidando para o feijão branco não desmanchar e grudar no fundo. Meia hora depois, distribuía conchas calientes em uma mesa cheia de convivas.

— É só começar a esfriar que minha esposa já pergunta pelo mocotó do Leomar, mas este ano ele ainda não tinha feito. Quando ele me avisou que iria fazer, cheguei em casa e disse que tinha uma boa notícia. Na hora ela respondeu: é mocotó! — diverte-se o amigo Roque Dambros.

Durante décadas, mocotó era o prato principal nos aniversários da matriarca da família, a vó Custódia, atraindo cerca de 50 pessoas ao redor de uma panela fervente. Custódia faleceu em 2009 e os encontros cessaram. Há seis anos, porém, Leomar resgatou a receita da vó e retomou a tradição.

— Comecei com uma panela pequena, passei para uma maior e agora já estou na de 90 litros. O pessoal aprovou. Teve um tio meu que comeu oito pratos de uma só vez — celebra Leomar.

Também pudera. Uma cumbuca de mocotó esquenta o corpo, enrubesce a face e alegra a alma. Recomendo um copo de água antes, para limpar o paladar. Uma taça de vinho durante, para harmonizar a refeição. E uma sesta depois, para completar a recompensa e retomar a disposição.