Mesmo com ajustes, concessão de rodovias do bloco 2 ainda enfrenta resistência da maioria dos prefeitos de municípios impactados

Projeto de leilão engloba seis rodovias estaduais. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A maioria dos prefeitos de municípios que devem ser impactados pela concessão de rodovias do chamado bloco 2 é radicalmente contra ou ainda demonstra algum grau de resistência ao projeto do governo do Estado. A cobrança de pedágio é o principal ponto de insatisfação.

O plano do Palácio Piratini prevê o repasse à iniciativa privada de 414,91 quilômetros distribuídos por seis estradas (RS-128, RS-129, RS-130, RS-135, RS-324 e RS-453 e BR-470). O principal objetivo, segundo o governo do Rio Grande do Sul, é melhorar a trafegabilidade no Vale do Taquari e na Região Norte e com reflexos, também, em parte da Serra.

A reportagem de Zero Hora foi atrás de 50 prefeitos para consultar as opiniões deles sobre o projeto. O grupo é formado por 32 chefes de Executivo dos municípios diretamente impactados pelo projeto e outros 18, de cidades vizinhas e que constam como signatários de um documento da Frente Parlamentar Contra os Pedágios, criada na Assembleia Legislativa.

Do universo de 50 prefeitos, 38 atenderam. Desses, 21 disseram ser contrários, em algum grau, ao projeto. Oito são favoráveis e outros nove preferiam não opinar ou dizem que o "projeto pode melhorar", mas evitando firmar posição. Alguns optaram por falar apenas em off, sem que fossem identificados na reportagem.

A opinião do grupo contrário

O grupo de prefeitos que ainda resiste ao projeto do Executivo estadual reúne gestores com diferentes opiniões sobre o projeto. Alguns são radicalmente contrários à cobrança de pedágio. Outros, mais flexíveis, se dizem favoráveis a algum tipo de cobrança, mas apontam que o projeto, como está posto, precisa de melhorias para ganhar o apoio.

— O município convive com pedágio há cerca de 25 anos, sem melhorias significativas nos últimos 10 anos. Apresentamos propostas ao Estado que buscam minimizar os impactos, mas, na sua maioria, não fomos contemplados. Embora reconheça a relevância do projeto, não basta discutir apenas o valor das tarifas. Desta forma como está sendo apresentado, eu sou contrária — afirma a prefeita de Boa Vista do Sul, Patrícia Lúcia Bagatini (PSD).

Em junho passado, o governo do Estado anunciou a injeção de mais R$ 200 milhões, aumentando para R$ 1,5 bilhão o aporte público no projeto. Além disso, reduziu a tarifa-teto por quilômetro de R$ 0,23 para R$ 0,19, podendo chegar a R$ 0,18 caso os municípios abram mão do Imposto Sobre Serviços (ISS). A medida não sensibilizou os prefeitos.

— Com o aporte de R$ 1,5 bilhão, as obras ainda foram reduzidas em mais 30% e o investimento da concessionária, reduzido em mais de 45%. E jogaram para os municípios a responsabilidade em reduzir o ISS, que hoje e no futuro será uma das maiores receitas após a reforma tributária — diz o prefeito de Casca, Jurandi Neri Perin (PL), um dos mais fervorosos contrários ao projeto.

Os pedágios, no modelo free flow seriam instalados em 24 pontos ao longo dos quase 415 quilômetros de vias concedidas. Os pontos de cobrança, distribuídos a cada 20 quilômetros, seriam erguidos nos limites entre os municípios. O modelo visa, ao motorista, o pagamento da tarifa de forma proporcional ao uso das rodovias.

Mapa com possíveis tarifas divulgado pelo Palácio Piratini. Governo do RS / Reprodução

O que dizem os favoráveis

O projeto do governo do Estado conta com franco apoio de oito prefeitos. Entre os aspectos positivos listados, estão a perspectiva de redução do preço do pedágio e novas obras onde já existem cobranças, bem como o aporte do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

— Assim que terminar o recurso do Funrigs, vai acabar também o dinheiro para investimentos. E aí eu pergunto: vai ter investimento na Rota do Sol, que é a nossa rodovia que entra na concessão? Faz 30 anos que se briga por melhorias nela — afirma a prefeita de Estrela, Carine Schwingel (União Brasil), defensora da concessão.

Outro aspecto destacado é a interlocução com o Estado, aponta o prefeito de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. No entendimento de Jarbas Daniel da Rosa (PDT), a questão da cobrança é secundária, uma vez que a comunidade já paga pedágio há 27 anos, mas sem contrapartidas como obras ou duplicação .

— Com ajustes que estamos construindo e que ainda não se esgotaram, sou favorável. Estamos trabalhando para ser atendidos nas obras necessárias — diz Rosa.

Efeito eleições 2026

Prefeitos consultados também afirmam perceber reflexo eleitoral no debate. Com potencial de as discussões avançarem em 2026, alguns dos gestores sinalizam interesse em deixar a decisão para o próximo governador.

— Nos causa preocupação que já começa a envolver as disputas políticas do próximo ano — afirma um prefeito de município do norte do Estado, cujo partido é da base aliada do governo Eduardo Leite e pediu para não ser identificado.

O partido que soma o maior número de gestores municipais contrários é o PL, sigla que conta com o deputado federal Luciano Zucco como pré-candidato ao governo. Um deputado da legenda, Paparico Bacchi, preside a Frente Frente Parlamentar contra os Pedágios da Assembleia Legislativa.

— Não tem conotação política. O que eu acredito é que há uma repulsa generalizada da população. Não há como compreender que possamos ter pedágio por 30 anos com R$ 0,19 centavos por quilômetro e com uma praça a cada 17 quilômetros — afirma Paparico.

O projeto foi centro de debates em recente audiência pública da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. O governo foi representado pelo secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, que manifestou confiança no andamento do plano.

— Com o ajuste que fizemos com o objetivo de reduzir a tarifa, os investimentos foram ajustados para R$ 5,8 bilhões e o aporte de recursos do Estado passou para R$ 1,5 bilhão ouvindo as demandas da sociedade. Os recursos do Funrigs estão destinados e aprovados pelo comitê gestor para que a gente possa garantir obras importantes e não onerar tanto a tarifa — afirma Capeluppi.

Governo detalhou proposta em reuniões e audiências. Vitor Rosa / Secom Governo RS

Qual a situação atual do projeto

Atualmente, o projeto está sob análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Conforme a Corte, a última versão da proposta foi protocolada em 21 de junho. De acordo com a resolução do TCE que normatiza o trâmite de processos de desestatização, a conclusão da análise tem prazo de 90 dias, portanto, até 21 de setembro.

Segundo o TCE, o que está em análise é a terceira versão apresentada pelo governo. A primeira foi em 2022 e a segunda, em janeiro de 2025. Contudo a segunda versão nem chegou a ser analisada, pois o governo logo em seguida a retirou para mudança do projeto.

O governo do Estado trabalha com o cenário de publicação do edital ainda em julho. Caso a aprovação do Tribunal de Contas do Estado se confirme neste período, o leilão que definirá a concessionária que vai administrar as rodovias está previsto para outubro ou novembro, na B3, em São Paulo.

Prefeitos(as) consultados(as):

1. André da Rocha

2. Arroio do Meio

3. Arvorezinha

4. Boa Vista do Sul

5. Carlos Barbosa

6. Casca

7. Cruzeiro do Sul

8. Dois Lajeados

9. Encantado

10. Erebango

11. Erechim

12. Estação

13. Estrela

14. Fazenda Vilanova

15. Floriano Peixoto

16. Garibaldi

17. Getúlio Vargas

18. Guaporé

19. Harmonia

20. Ilópolis

21. Lajeado

22. Marau

23. Muçum

24. Nova Araça

25. Nova Prata

26. Paraí

27. Passo Fundo

28. Paverama

29. Poço das Antas

30. Protásio Alves

31. Sananduva

32. São Valentim do Sul

33. Sertão

34. Venâncio Aires

35. Veranópolis

36. Vespasiano Correa

37. Vila Flores

38. Westfália

Não atendeu ou não retornou o pedido de posição:

1. Barão do Cotegipe

2. Coxilha

3. Gaurama

4. Mato Leitão

5. Nova Bassano

6. Paulo Bento

7. Putinga

8. Progresso

9. São Domingos do Sul

10. Serafina Corrêa

11. Teutônia