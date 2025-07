Marinha e bombeiros seguem na busca por dois pescadores desaparecidos em São José do Norte 

Região do naufrágio fica distante cerca de 15 quilômetros do centro de São José do Norte. Omar Freitas / Agencia RBS

Continuam neste sábado (5) as buscas por dois pescadores desaparecidos desde quarta-feira (2), após o naufrágio do caíco que eles tripulavam na Lagoa dos Patos, na região de Capivaras, um distrito de São José do Norte, no sul do Estado. O trabalho é realizado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Comando do 5º Distrito Naval, da Marinha do Brasil, cuja sede fica em Rio Grande.

Outros dois pescadores que também estavam na embarcação de pequeno porte foram encontrados sem vida. Eles não tiveram as identidades informadas. Uma das vítimas foi localizada na quarta-feira e outra, na quinta-feira (3). O corpo de um dos pescadores, resgatado pelos bombeiros, estava preso em uma rede de pesca.

Em nota emitida na sexta-feira (4), o Comando do 5º Distrito Naval afirmou ter acionado a sua unidade de resgate, a Salvamar Sul, após receber a informação sobre o naufrágio. A Marinha utilizou nas buscas realizadas na sexta-feira, nos turnos da manhã e tarde, uma aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Sul.

"O sobrevoo abrangeu a área da Ilha do Terrapleno de leste, cobrindo a Ponta do Retiro até a Ponta Rasa. A Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul também segue as buscas por água", diz o comunicado do Comando do 5º Distrito Naval.