Luiz Arthur Aveline de Oliveira morre aos 60 anos, em Porto Alegre

Luiz Arthur Aveline de Oliveira deixou um legado no conhecimento sobre o positivismo e a maçonaria.

Faleceu na quarta-feira (16), em Porto Alegre, Luiz Arthur Aveline de Oliveira , aos 60 anos. Advogado, maçonólogo e dirigente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, era mestre enxadrista e autor de artigos e livros sobre positivismo e maçonaria .

Filho do jurista Carlos Alberto Alvaro de Oliveira e de Tânia Cardozo Aveline, Luiz Arthur era conhecido, segundo os familiares, pela postura amável, pelas relações próximas com amigos e pela dedicação ao pensamento filosófico e à ética .

Trajetória

Foi conselheiro da Associação dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos do RS (AEPPP) e delegado litúrgico maçônico do Supremo Conselho do Rito Moderno.