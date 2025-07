Lareiras ecológicas: confira cuidados na hora de comprar e utilizar os equipamentos

Com a chegada das temperaturas mais baixas, muita gente busca alternativas práticas para aquecer a casa, mas que também sirvam de decoração. De funcionamento simples — basta abastecer com álcool e acender —, as lareiras ecológicas oferecem praticidade, mas também trazem riscos que podem passar despercebidos por muitos consumidores. Principalmente, usar combustíveis inadequados e reacender a chama quando a lareira ainda não foi resfriada são ações que geram perigo de incêndio.

Quem faz o alerta é o primeiro-tenente Wagner Silveira da Silva, do Corpo de Bombeiros Militar. Segundo ele, os acidentes mais frequentes acontecem com o álcool veicular, o etanol.

— O risco de explosão está presente em qualquer líquido inflamável, mas o etanol potencializa o risco de explosão. Mesmo que a pessoa utilize o combustível adequado, tem uma série de cuidados que ela deve tomar para evitar que o princípio de incêndio comece — afirma.

Leia Mais Explosão em lareira ecológica causa incêndio em residência em Taquara

Leia Mais Maioria dos incêndios registrados em maio em Passo Fundo e região foi causado por aquecedores ou lareiras

Entre as orientações, o tenente destaca a importância de não reabastecer a lareira enquanto ela ainda estiver quente, manter distância de objetos inflamáveis, como sofás, madeira e mantas, e jamais utilizar água em casos de incêndio.

— O ideal é sempre abafar as chamas com o abafador que acompanha os queimadores e, se houver queimaduras, resfriar a pele com água corrente em temperatura ambiente. Produtos caseiros e tentativas de remoção de tecidos grudados na pele só agravam a situação — explica o bombeiro.

Orientações importantes sobre o uso das lareiras ecológicas:

Espere pelo menos de 15 a 30 minutos após o uso para reabastecer;

após o uso para reabastecer; Não utilize álcool etanol ou gasolina. O combustível recomendado é o alcool 92,8º ;

; Evite instalar a lareira próxima a objetos inflamáveis;

Nunca reabastecer o aparelho com o rosto próximo;

Confira os materiais utilizados no queimador antes de fazer a compra.

Além do uso incorreto, o que preocupa especialistas e lojistas é a variedade de modelos disponíveis no mercado, muitos deles produzidos com materiais inadequados para suportar altas temperaturas. Ivania Cristiane Stumm, representante da Mariani Home & Store, especializada em lareiras ecológicas, explica que o tipo de material utilizado na fabricação do queimador é determinante para a segurança do produto.

— O ideal é que a estrutura seja em aço inox 304, que não enferruja nem se deforma com o calor. Também orientamos que o queimador seja instalado sempre sobre superfícies como mármore ou granito. Madeira, MDF ou laca são altamente inflamáveis e, com o tempo, podem gerar acidentes graves — afirma.

Ivania também alerta para os riscos em pisos de madeira ou laminados, onde o uso de manta cerâmica é recomendado para isolar o calor.

Já a empresária Adriana Lange, que atua no setor, chama atenção para outro ponto crítico: a falta de regulamentação.

— Hoje não há nenhuma norma técnica oficial para a fabricação ou comercialização dessas lareiras. Isso abre espaço para que produtos perigosos circulem livremente, principalmente em vendas online. O consumidor, que muitas vezes não entende de materiais ou construção, acaba adquirindo equipamentos que não oferecem o mínimo de segurança — lamenta.

Ela reforça que produtos muito baratos geralmente utilizam chapas finas de alumínio ou aço galvanizado, materiais que não foram feitos para suportar o calor constante da queima.