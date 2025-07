Concurso oferece 40 vagas para papiloscopista. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS) suspendeu o concurso do Instituto Geral de Perícias (IGP), que ofertava 40 vagas para o cargo de papiloscopista. A decisão ocorreu na noite da última sexta-feira (4), após denúncias de que um integrante da banca examinadora ministrou aulas com questões do concurso. Cerca de cinco mil pessoas se inscreveram na prova.

Conforme a denúncia, o professor da área criminalística atuou em curso preparatório para o concurso. Nas aulas, teria abordado questões que foram incluídas na prova objetiva aplicada no dia 15 de junho.

A ação também aponta que o material formulado pelo examinador era divulgado por uma empresa, onde consta o nome dele como colaborador ativo.

Segundo a lei estadual do Estatuto dos Concursos Públicos, só podem integrar a banca examinadora profissionais que estão no mínimo há três anos sem envolvimento em cursos preparatórios.

Suposto conflito de interesse

Em nota, o Instituto AOCP, organizador do certame, classifica as denúncias como infundadas e afirma que o examinador se desligou dos cursos há mais de dois anos, antes do concurso público do IGP (leia a íntegra abaixo).

A empresa ainda ressalta que as aulas divulgadas pelo curso preparatório eram antigas e que o aproveitamento do conteúdo não é controlado pelo professor.

O advogado Eduardo Peres Pereira, que representa 35 pessoas na ação pública formalizada na Justiça, afirma que o concurso deve ser cancelado e que os transtornos não prejudicam apenas os candidatos, mas também o Estado.

— Isso é um claro conflito de interesses, o que pode causar um prejuízo enorme para os cofres públicos. Não estamos falando apenas de candidatos prejudicados, a gente tá falando também do cenário público, porque possivelmente vai ter que repetir uma prova e isso é custoso — ressalta.

Com a liminar da Justiça, o processo seletivo está paralisado e os aprovados não podem ser convocados ou nomeados até a definição do caso, que não tem prazo para ser concluído.

Em nota, o IGP disse que está "acompanhando atentamente os desdobramentos do caso e adotando as medidas necessárias e cabíveis" (leia a íntegra abaixo).

Alega ainda que a empresa contratada é "integralmente responsável pela formação da banca examinadora, pela aplicação e correção das provas, bem como pela execução de todas as etapas eliminatórias e classificatórias do certame".

Zero Hora não conseguiu contato com a defesa do professor mencionado na ação até a publicação desta reportagem. O espaço está aberto para manifestação.

Contraponto

Leia a nota do Instituto AOCP:

“O Instituto AOCP esclarece que as denúncias relacionadas ao examinador da disciplina de Criminalística, não procedem. Atualmente, o elaborador não faz parte de nenhum curso preparatório. O examinador se desligou dos cursos há mais de dois anos, antes do Concurso Público do IGP-RS (Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul) ocorrer.

Além disso, o mesmo não possui o controle sobre os materiais e aulas produzidas no passado e, assim, não teve ciência ou benefício sobre o aproveitamento das aulas. Ademais, das 16 questões elaboradas para esta prova, a maior parte delas não estão contempladas em suas antigas aulas.

Por fim, reiteramos que as denúncias sobre o examinador são infundadas”.

Leia a nota do IGP

"O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) informa que tomou conhecimento da decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS), que suspendeu o concurso público para o cargo de papiloscopista, em razão de denúncia envolvendo um dos integrantes da banca examinadora.

O Instituto esclarece que está acompanhando atentamente os desdobramentos do caso e adotando as medidas necessárias e cabíveis para que a situação seja devidamente apurada e tenha o melhor encaminhamento possível, com a devida transparência e respeito aos princípios que regem a administração pública.

O IGP destaca que contratou uma empresa especializada para a organização do concurso público, sendo esta integralmente responsável pela formação da banca examinadora, pela aplicação e correção das provas, bem como pela execução de todas as etapas eliminatórias e classificatórias do certame. Ressalta, ainda, que o Instituto não teve participação na escolha dos profissionais que compõem a banca avaliadora.

O IGP reafirma seu compromisso com a lisura dos concursos públicos e com a condução responsável de todos os seus processos seletivos".