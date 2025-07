Justiça nega pedido para apagar vídeo de "chá revelação" que expôs supostas traições no RS

A Justiça negou pedido de urgência de um homem para retirar das redes sociais o vídeo em que a esposa dele expõe supostas traições . A decisão foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesta quarta (16). Na ação, ele solicitava também uma indenização por danos morais.

Ele pediu uma indenização de R$ 100 mil , conforme a advogada da mulher, além de R$ 0,01 centavo para cada visualização do material e dos conteúdos derivados nas plataformas digitais.

"Além da quantia certa pedida no item anterior, a parte autora pede que sejam as rés solidariamente condenadas (ou individualmente condenadas, segundo a proporção culposa/dolosa de cada uma) a um centavo de real por cada visualização do vídeo (e dos materiais dele derivados) nas plataformas digitais, bem como nas páginas avulsas de internet", diz trecho da ação.