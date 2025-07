Júlio Cézar Mandagaran Caspani, ex-prefeito de Cachoeira do Sul, morre aos 88 anos

Caspani foi prefeito de Cachoeira do Sul de 1977 a 1982. Denise Caspani / Arquivo Pessoal

O advogado e ex-prefeito de Cachoeira do Sul, na Região Central, Júlio Cézar Mandagaran Caspani, morreu no dia 18 de junho, aos 88 anos.

Caspani acumulou uma longa trajetória na vida pública e jurídica, com passagens pela Câmara de Vereadores, Prefeitura, Assembleia Legislativa e pela seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS).

Nascido em Uruguaiana em 7 de julho de 1936, Caspani formou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 1964. Atuou como professor e também como segundo-sargento do Exército Brasileiro antes de ingressar na política.

Foi casado com Therezinha de Jesus Carvalho Caspani de 1961 até o falecimento dela, em 2014. Tiveram três filhas: Denise, Rejane e Lisete. Em 2017, casou-se novamente com Cláudia Pires Neves Caspani, com quem ficou até o seu falecimento. Caspani teve 11 netos e 12 bisnetos.

A filha, Denise, lembra do pai como sendo "muito amoroso, fazendo questão de ter a família reunida sempre que possível." Ainda de acordo com ela, Caspani era incentivador da cultura: "cantava muito bem, desde a tenra idade, e ficou conhecido no município como o principal intérprete do 'Hino de Cachoeira'".

Vida profissional

Foi vereador entre 1969 e 1973 e presidiu a Câmara nos dois primeiros anos do mandato em Cachoeira do Sul. Em 1977, assumiu a prefeitura do município, exercendo o cargo até 1982. Posteriormente, foi eleito deputado estadual, presidindo a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa em 1990.

Também integrou a Comissão do Mercosul e atuou em órgãos como Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) e Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro).

Advogado jubilado pela OAB-RS, foi agraciado com a Comenda Oswaldo Vergara por sua atuação na advocacia. Dentro da Ordem, ocupou o cargo de chefe de gabinete, sendo lembrado por colegas como uma figura comprometida com o diálogo, a ética e a defesa da classe.

Repercussão

O atual presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia, afirmou que Caspani “foi um exemplo de homem público” e destacou a generosidade e o comprometimento que marcaram sua trajetória. O ex-presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamachia, também lamentou a morte do colega e ressaltou sua importância nas conquistas da entidade.

Em Cachoeira do Sul, a Câmara de Vereadores emitiu nota de pesar, lembrando a contribuição de Caspani à comunidade. No texto, ele é descrito como um "grande homem público com extensa folha de serviços prestados à comunidade cachoeirense".

O prefeito Leandro Balardin decretou luto oficial de três dias. Em nota, a prefeitura lamentou a "perda de uma das mais destacadas personalidades da vida pública local e estadual".