Sem autoescola obrigatória para CNH: veja como é o modelo adotado em outros países para tirar a carteira de motorista

A medida ainda precisa ser aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e passar por regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A estimativa é reduzir em até 80% os custos do processo , hoje entre R$ 3 mil e R$ 4 mil.

Como é lá fora?

O que muda?

Após essa etapa, o candidato agenda a prova teórica no Detran e, se for aprovado, realiza o exame prático — também sem exigência de aulas.

A prática poderá ser feita com instrutores autônomos credenciados pelos Detrans, com uso de carro próprio ou do profissional. Os instrutores serão identificados digitalmente e os veículos precisarão conter sinalização visível, como um ímã com o aviso de "condutor aprendiz".