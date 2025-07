Influenciador morre em acidente com BMW em Santa Catarina

Helicóptero dos bombeiros foi acionado, mas Seco Batateiro já tinha morrido no local do acidente.

O influenciador catarinense Paulo Ricardo Bruning, de 35 anos, morreu neste sábado (5) em um acidente de na BR-470, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Seco Batateiro, como era conhecido nas redes sociais, estava em uma BMW que capotou após sair da pista. As informações são do g1.