Fogo em silo de soja em Arroio Grande já segue há mais de 60 horas; parte da estrutura desabou

O Corpo de Bombeiros segue fazendo o rescaldo, nesta segunda-feira (14), no combate às chamas em um silo com soja de uma empresa de armazenagem de grãos de Arroio Grande, no sul do RS. O incêndio teria começado por volta das 21h de sexta-feira (11).

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Jaguarão e bombeiros civis de Arroio Grande se revezam no combate aos focos e resfriamento da estrutura, que fica ao lado da BR-116.

Conforme o CBM, o teto da estrutura desabou. Os profissionais utilizam a técnica de resfriamento nas paredes para tentar manter a estrutura, além de combater outros focos de fogo.

Segundo a corporação, a principal forma de extinguir completamente o fogo é com a remoção total da soja armazenada, processo que pode levar dias. Funcionários do local auxiliam nos trabalho de retirada da soja do interior do silo.

A fumaça gerada pelo incêndio, que chegou a ser percebida na cidade de Arroio Grande, já está bem menos densa. No entanto, ainda toma conta do entorno da empresa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a exposição à fumaça pode provocar irritação nos olhos e nas mucosas.