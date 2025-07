Incêndio atinge shopping, e centro de compras é evacuado na Grande Florianópolis

Um incêndio atingiu o Continente Shopping , que fica na lateral da BR-101, em São José, na Grande Florianópolis (SC) , na tarde desta terça-feira (8), por volta das 15 horas. Equipes de emergência foram acionadas e, segundo registros, uma grande quantidade de fumaça foi vista saindo do local. Ninguém ficou ferido. As informações são da CBN Floripa .

Duas viaturas de combate a incêndio de São José foram enviadas ao centro de compras. As chamas começaram no depósito da loja de vestuário C&A. O fogo foi controlado em aproximadamente 10 minutos, evitando que se propagasse para outras áreas do shopping.