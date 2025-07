Incêndio atinge prédio da Secretaria de Assistência Social de Cambará do Sul

Um incêndio atingiu um prédio municipal de Cambará do Sul, na serra gaúcha, na noite desta quarta-feira (2). No local, funciona a Secretaria de Assistência Social e Habitação.

Ao menos duas guarnições do Corpo de Bombeiros foram ao local. O prédio está localizado na Rua Dona Ursula, no centro da cidade.

Inicialmente, havia o temor de que o fogo se espalhasse, já que o incêndio começou no prédio que fica entre a prefeitura e a Secretaria da Educação. Porém, de acordo com o prefeito, apenas uma sala do paço municipal foi atingida.