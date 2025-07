Incêndio atinge desmanche de veículos em São Leopoldo; uma pessoa fica ferida

Um incêndio de grandes proporções atingiu um desmanche de veículos em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na tarde deste domingo (20). A ocorrência mobilizou bombeiros de várias cidades. Ao menos uma pessoa ficou ferida.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo, que apoiou no combate às chamas, o fogo teria se iniciado por volta das 14h. No fim da tarde já havia sido controlado, com equipes atuando no rescaldo.

Um bombeiro teve queimaduras superficiais e precisou de atendimento médico. Ele foi encaminhado para o Hospital Centenário, também em São Leopoldo.

O estabelecimento que pegou fogo fica na Rua Dona Emília, no bairro Santos Dumont, em uma área residencial, próxima à BR-116.

Um casa vizinha também foi atingida pelo fogo. Ninguém ficou ferido no local e as chamas foram controladas rapidamente.

No auge do incêndio, a fumaça podia ser vista de cidades vizinhas, como Novo Hamburgo e Sapucaia do Sul.