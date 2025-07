Imóvel no centro de Viamão é tema de disputa entre prefeitura e sindicatos

Três sindicatos, além de associação de pensionistas, funcionam no endereço. Intersindical / Divulgação

O uso de um imóvel de 1,7 mil metros quadrados no centro de Viamão, na Região Metropolitana, é disputado entre a prefeitura e sindicatos.

O terreno foi cedido pela administração municipal para instalação da Casa Intersindical. Desde 2002, funcionam no endereço, na Rua Jorge Kalil Flores, os sindicatos dos Comerciários, dos Municipários e dos Trabalhadores na Alimentação, além da Associação dos Pensionistas e Aposentados de Viamão.

O projeto de lei que concedeu a área, porém, estabelecia o prazo de 20 anos, encerrado em 2021, segundo a prefeitura. Com base nisso, em 2025 o município reivindicou o imóvel.

Leia Mais Empresa de São Paulo assume gestão do Hospital de Viamão

Uma notificação extrajudicial foi enviada pela Procuradoria-Geral do Município em 7 de maio, informando que a concessão não seria renovada e que a devolução deveria ser feita em 60 dias — prazo que se encerrou em julho.

No entanto, na sexta-feira (11), após pedido dos sindicatos, a 3ª Vara Cível da Comarca de Viamão decidiu suspender a ordem, alegando que a desocupação poderia causar prejuízos, ressaltando que atividades relevantes seriam interrompidas. As quatro associações atendem cerca de 15 mil trabalhadores, além de idosos e pensionistas de Viamão e de Alvorada. Com a liminar, os atendimentos seguem normalmente.

Leia Mais Giane Guerra: rede da Região Metropolitana planeja abrir um supermercado por ano

Segundo Paulo Ferreira, coordenador do núcleo Intersindical de Viamão, o Executivo não especificou qual seria o destino da área após a solicitada remoção das associações. De acordo com ele, uma audiência de conciliação entre as partes foi agendada para o dia 29 de agosto.

O que diz a prefeitura

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Viamão enviou a seguinte nota:

A Prefeitura de Viamão informa que a concessão de uso do imóvel em questão, localizado em área central do município, teve sua vigência encerrada em maio de 2021. Desde então, os ocupantes estavam cientes do fim do contrato, permanecendo no local sem respaldo legal, caracterizando uma ocupação irregular.

O imóvel foi utilizado por aproximadamente 20 anos, e a nossa gestão atual, inclusive incentivou a busca por sede própria. Cumprindo seu dever legal de zelar pelo patrimônio público e pelo uso responsável dos recursos da cidade, a administração municipal tomou as medidas cabíveis. Os ocupantes foram devidamente notificados e receberam um prazo de 60 dias para desocupação voluntária e regularização, não se tratando de ordem de despejo, mas sim de uma solicitação formal de desocupação com tempo para adaptação.

A Prefeitura reforça que o imóvel pertence ao município e que, diante da necessidade de expansão e desenvolvimento urbano, é mais eficiente e responsável utilizar uma área já disponível do que adquirir novos terrenos com recursos públicos.