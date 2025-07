Empresário encontrado morto em buraco no Autódromo de Interlagos: identificado o principal suspeito do crime

Corpo estava em buraco com aproximadamente três metros de profundidade. Facebook / Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo identificou o principal suspeito de matar o empresário Adalberto Amarilio Júnior, 35 anos, encontrado morto em um buraco no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital paulista.

O caso, registrado como assassinato, segue sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Adalberto desapareceu no dia 30 de maio, após participar de um festival de motos no autódromo. Seu corpo foi localizado em 3 de junho, sem calça e sem tênis, em um buraco de aproximadamente três metros de profundidade e 70 centímetros de diâmetro, por um funcionário da obra no local.

O suspeito identificado, segundo a polícia, é um dos seguranças que trabalharam no evento na noite do desaparecimento. Ele também é lutador de jiu-jitsu e possui antecedentes criminais por furto e ameaça.

Nesta sexta, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante após a polícia encontrar 21 munições com ele. No entanto, foi solto após pagar fiança, conforme o Estadão.

Mandado de busca

Na manhã desta sexta-feira (18), a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A operação resultou na apreensão de cinco notebooks, sete celulares e 21 munições calibre .38.

Além disso, quatro pessoas, incluindo o lutador investigado, foram levadas à delegacia para prestar depoimentos.

Imagens de câmeras de segurança mostram Adalberto caminhando sozinho no estacionamento do autódromo, nos momentos finais em que foi visto com vida, segundo o g1.

Hipóteses da morte e laudo pericial

O laudo da Polícia Técnico-Científica concluiu que o empresário morreu de forma violenta por asfixia.

As investigações apuram se a causa foi esganadura — indício sugerido pelas escoriações encontradas no pescoço — ou compressão torácica, hipótese que considera a possibilidade de alguém ter pressionado o tórax da vítima com o joelho. O DHPP também trabalha para esclarecer se Adalberto foi morto antes ou após ser colocado no buraco.

Outro elemento analisado pela investigação é o sangue encontrado dentro do carro do empresário. Exame de DNA confirmou que o material genético pertence a Adalberto, mas um perfil feminino desconhecido também foi identificado e está sendo periciado — já foi descartada a possibilidade de ser da viúva.

Apesar de o laudo toxicológico não indicar a presença de drogas ou álcool no organismo, um amigo que se encontrou com Adalberto no festival relatou que ambos consumiram maconha e cerveja durante o evento.

Relembre o caso

Investigação inicial

A investigação já considerava a suspeita de envolvimento de um funcionário da região, já que o local onde o corpo e o carro da vítima foram encontrados estavam a mais de um quilômeto de distância. Isso leva à teoria de que o autor poderia ter conhecimento prévio do local.

Além disso, a limpeza dos pés e da cueca da vítima — que foi encontrada sem calça e sem os tênis — indica que ele não teria andado na terra ou se arrastado, mas carregado no colo pelo criminoso, ou teve suas roupas removidas próximo ao buraco.

Inicialmente, não foram encontrados sinais de agressão externa no homem. Após a perícia, foram identificadas escoriações no pescoço dele, reforçando a hipótese de um golpe como o "mata-leão".

Laudo pericial

Segundo o Instituto Médico-Legal (IML), a causa da morte de Adalberto foi asfixia, provocada por compressão do pulmão. Marcas de escoriações no pescoço também foram encontradas, sugerindo uma possível esganadura cometida por outra pessoa.

O laudo da Polícia Técnico-Científica também apontou resultado positivo para PSA (Antígeno Prostático Científico), que indica a presença de sêmen na região do pênis. O exame deu negativo para as regiões do ânus e da boca.

Além de escoriações no pescoço, também foram encontradas lesões nos joelhos do empresário, compatíveis com ferimentos de natureza vital, ocorridos enquanto a vítima ainda estava viva.

Depoimento contraditório

Adalberto Amarilio dos Santos Junior não consumiu drogas antes de morrer. É o que aponta o exame toxicológico realizado pelo Instituto Médico Legal (IML). A informação contradiz o depoimento de um amigo do empresário. Segundo o depoimento do amigo, o Junior estava “muito nervoso, ansioso, agitado, muito eufórico” devido ao consumo da droga.

A declaração chamou a atenção da delegada Ivalda Aleixo, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, pela maconha ser conhecida como uma droga que causa efeito “desestimulante” e não de agitação. O laudo pericial refutou a declaração do amigo do empresário.

O amigo prestou novo depoimento no dia 12 de junho, mas não foram divulgados detalhes sobre a oitiva.

Sangue no carro

A Polícia Civil encontrou manchas de sangue no carro do empresário, que seguia estacionado no autódromo.

A perícia identificou quatro pontos com sangue humano: ao lado da porta, atrás do banco do passageiro, no banco traseiro e no assoalho. Um exame de confronto genético confirmou que o sangue pertence a Adalberto.

A investigação também busca identificar quando e como esse sangue foi depositado, já que o corpo da vítima não apresentava ferimentos que justificassem a quantidade encontrada.

Latrocínio descartado

A polícia descartou as hipóteses de latrocínio — roubo seguido de morte — e de queda acidental. Apesar de uma câmera acoplada ao capacete ter desaparecido, objetos valiosos como jaqueta (de quase R$ 3 mil), celular, dinheiro cartões de crédito permaneceram com a vítima.

Festival de motos

Adalberto participou de um festival de motos no local, o Interlagos 2025: Edição Moto, em 30 de maio. Imagens de câmeras de segurança mostram o empresário chegando sozinho ao evento por volta das 12h30min, vestindo boné, camiseta preta, calça jeans e tênis.

À noite, ele se encontrou com um amigo e, por volta das 20h30min, enviou sua última mensagem à esposa. Depois disso, não foi mais visto, conforme informações do g1.

Último contato e desaparecimento

Segundo a polícia, a última mensagem de Adalberto foi enviada às 19h48min, dizendo à esposa que estava indo embora. Ela respondeu às 21h12min, mas a mensagem não foi entregue, indicando que o celular já estava desligado.

Para os investigadores, esse intervalo é decisivo e pode marcar o momento do desaparecimento ou da morte. A última movimentação financeira registrada foi um gasto de R$ 34 por volta das 20h30min, possivelmente dentro do festival.

A carteira e o celular foram encontrados com o corpo. Já a conta corporativa de Adalberto, com cerca de R$ 1 milhão, não teve movimentações após seu sumiço.

