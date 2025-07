Homem que foi arrastado em arroio de Candelária segue desaparecido após duas semanas

Carro do casal foi encontrado, assim como corpo da esposa de Rodrigues. CBM-RS / Divulgação

O homem que foi arrastado no Arroio Minhoquinha, em Candelária, no Vale do Rio Pardo, segue desaparecido após duas semanas de buscas. Luiz Carlos Rodrigues, 65 anos, teve o carro que dirigia arrastado pela correnteza em 17 de junho, durante os temporais que atingiram a região.

As buscas são feitas pelos Bombeiros Voluntários de Candelária e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Cruz do Sul.

O corpo da esposa de Rodrigues, Geneci Rosa, 54 anos, foi encontrado no mesmo dia, junto ao veículo em que o casal estava.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Candelária, Arzélio Strassburger, os trabalhos são feitos uma vez ao dia. Força-tarefa com mergulhadores, cães farejadores e drones já foram realizadas num raio de pelo menos 20 quilômetros do local do acidente.