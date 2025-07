Homem morre atropelado em pista do aeroporto de Viracopos, em Campinas

Atropelamento na pista ocorreu durante a madrugada no Aeroporto Internacional de Viracopos. Instagram: @aeroporto_viracopos / Reprodução

Um funcionário morreu após ser atropelado enquanto realizava manutenção na pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na madrugada desta quarta-feira (2). Rodrigo Augusto Lucena Barros tinha 46 anos e prestava serviços para uma empresa terceirizada.

Segundo o g1, Barros foi atingido por um Ford Courier, que era conduzido por um funcionário de outra empresa que também atua no terminal. Devido ao acidente, pousos e decolagens foram suspensos entre as 5h e as 6h26min desta quarta-feira.

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista relatou que Barros não utilizava colete refletivo no momento do acidente e, por isso, não enxergou o trabalhador. Ele também argumenta que havia feito o retorno na cabeceira da pista e a vítima não estava na área iluminada pelo farol do veículo.

O condutor atua em uma empresa contratada para realizar a avaliação das condições de atrito da pista do aeroporto. Barros morreu no local.

O motorista foi liberado após prestar depoimento. Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio culposo. A Polícia Civil aguarda o laudo da perícia e imagens de câmeras de segurança para dar prosseguimento às investigações.

Pista fechada

As operações do aeroporto de Viracopos ficaram cerca de 1h30min suspensas devido ao acidente. Pousos e decolagens programados entre 5h e 6h26min foram suspensos em razão do fechamento da pista para atendimento da ocorrência.

Em nota, a Azul Linhas Aéreas informou que alterou 10 voos para outros terminais. Outras cinco partidas de Viracopos e cinco chegadas ao terminal foram canceladas.

O que diz a concessionária

A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV) informa que na madrugada de hoje (02 de julho), durante atividades de manutenção na pista de pousos e decolagens do aeroporto, houve um acidente envolvendo profissionais e veículos da empresa prestadora de serviços, resultando no óbito de um dos técnicos que atuava no local e que trabalhava para uma empresa terceirizada. O acidente foi comunicado à 1h50 e o óbito foi confirmado às 2h03.

As operações do aeroporto foram suspensas temporariamente durante a madrugada e o aeroporto foi reaberto às 6h26. Até o momento, 9 voos foram cancelados e foram registrados 12 atrasos.