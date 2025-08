Guapo, cão do Corpo de Bombeiros que atuou na tragédia de Brumadinho e nas enchentes do RS, morre aos 11 anos; veja vídeo da homenagem

CBMRS fez cortejo fúnebre e formatura em homenagem ao colega. Corpo de Bombeiros Militar do RS / Divulgação

Faleceu o cão da raça labrador retriever Guapo, companheiro fiel do sargento Alex Sandro Teixeira Brum e membro honorário do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Maria. Uma homenagem foi realizada nesta segunda-feira (28) ao herói de quatro patas, que nasceu em 14 de abril de 2014 e dedicou sua vida a salvar pessoas e apoiar operações de resgate em diversas situações críticas.

Entre suas missões de destaque estão as buscas em Brumadinho, em 2019, o atendimento às vítimas das chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 2022, e operações no Vale do Taquari, em função das enchentes em 2023 e 2024.

Além disso, ele participou de projetos de cinoterapia junto ao Hospital Universitário da UFSM e visitou escolas para levar conforto e alegria às crianças.

Guapo recebeu diversas honrarias, incluindo moções de congratulação nas Câmaras Municipais de Itaqui, São Pedro do Sul, Dilermando de Aguiar e Santa Maria, além da medalha da Defesa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul em 2019.

O 4º Batalhão de Bombeiro Militar informou que houve cortejo fúnebre nesta segunda com saída do hospital veterinário da UFSM até a sede do Corpo de Bombeiros, onde ocorreu a formatura de despedida para o Guapo.

O cão se aposentou em julho do ano passado. A partir daí, passou a viver com o parceiro e tutor, sargento Brum, como parte da família. Os dois formaram um binômio (parceria e cooperação entre um ser humano e um cão) desde que Guapo deu os primeiros passos no Corpo de Bombeiros Militar do RS, ainda filhote.

Homenagens

O corpo de bombeiros do Rio Grande do Sul, o 4º BBM, a equipe de Cinoterapia da UFSM e até o governador Eduardo Leite prestaram homenagens ao Guapo nas redes sociais.

O 4º BBM agradeceu a todos que cuidaram do Guapo:

"O CBMRS agradece a todos que trataram, lavaram, cuidaram e até no momento mais difícil que foi a cirurgia, não desistiram desse guerreiro que sempre superou desafios! Guapo, muito obrigado por ter feito parte da família do 4º BBM e por ter trazido conforto para muitas famílias pelos pagos que passou!"

O Corpo de Bombeiros do Estado destacou a nobre missão cumprida pelo cão e seu legado:

"Guapo foi homenageado com medalhas e moções por sua bravura e dedicação, mas, acima de tudo, será lembrado pelo amor que espalhou e pela esperança que trouxe a tantas famílias. Fica aqui a homenagem do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul para o Bombeiro Guapo (cão de busca e salvamento) que cumpriu a nobre missão de salvar vidas."

"Mais do que um animal de apoio, Guapo foi um verdadeiro companheiro de trabalho, que acolheu com o olhar, transmitiu afeto com a presença e ofereceu conforto silencioso a quem mais precisava. Sua atuação foi essencial em inúmeros encontros terapêuticos, deixando marcas profundas em cada paciente, profissional e estudante que teve o privilégio de conviver com ele", diz a publicação da equipe de Cinoterapia da UFSM.

O governador Eduardo Leite publicou uma foto em que aparece com o cão. Ele destacou sua bravura em momentos difíceis para o Estado:

