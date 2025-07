Grupo RBS anuncia evolução da frente de conteúdo para marcas

O Grupo RBS anunciou, nesta segunda-feira (21), a evolução de sua frente de conteúdo voltada para marcas, com o lançamento da RBS Conteúdos para Marcas . A nova fase envolve a reformulação e ampliação da estrutura e da operação de branded content, com a implantação de novos fluxos e processos. O objetivo é oferecer soluções de comunicação mais relevantes e alinhadas às necessidades dos parceiros de mercado.

A proposta combina qualidade editorial, credibilidade e criatividade para conectar marcas e públicos de forma orgânica e eficaz, com um novo time focado em inteligência de dados e performance.

— A novidade representa uma evolução na forma como concebemos e entregamos conteúdo para marcas, alavancando o potencial deste formato já consolidado em nossos veículos. Vamos entregar soluções ainda mais efetivas contando com processos e estruturas alinhados às melhores práticas dos grandes players nacionais do setor e com o padrão RBS de qualidade que o mercado reconhece — afirma Caroline Torma, diretora-executiva de Marketing.