Governo do RS repassa R$ 179 milhões para obras em sistema de proteção contra cheias de Canoas 

Ruas do bairro Mathias Velho, em Canoas, voltaram a ser alagadas em junho. André Ávila / Agencia RBS

O governo do Rio Grande do Sul liberou R$ 179,6 milhões para as obras de recuperação do sistema de proteção contra cheias de Canoas, na Região Metropolitana. A cidade foi uma das mais afetadas pela enchente de maio de 2024.

O repasse foi comunicado nesta terça-feira (8). A verba integra o Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) e será destinada para ações apresentadas pelo município.

Segundo o Estado, o montante será investido em hidrojateamento para limpeza nas redes de água e esgoto, demanda considerada essencial para evitar alagamentos em períodos de chuvas intensas, como ocorreu durante o mês de junho. Na ocasião, ruas do bairro Mathias Velho voltaram a ser tomadas pela água.

As oito casas de bombas do município também serão modernizadas com melhoria dos equipamentos. Além disso, os diques devem receber obras de recuperação em três estruturas.

De acordo com a prefeitura, os serviços já estão ocorrendo com recursos do município e o repasse estadual irá contribuir com o andamento das ações.