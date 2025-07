Governo do RS deposita primeira parcela de recursos para obras contra enchentes em Canoas

Prefeito Airton Souza (C) recebeu o governador Eduardo Leite e o secretário da Reconstrução, Pedro Capeluppi (D). Mauricio Tonetto / Secom/Governo do RS/Divulgação

O governo estadual depositou R$ 62,8 milhões para financiar intervenções que vão reforçar os sistemas de proteção contra enchentes em Canoas, na Região Metropolitana. O aporte foi celebrado em reunião na prefeitura municipal, nesta quinta-feira (24), da qual participou o governador Eduardo Leite.

O valor enviado à conta do município equivale a 35% dos R$ 179,7 milhões já anunciados pelo governo estadual para reforçar os equipamentos anticheia na cidade. O restante será liberado de acordo com o avanço das obras. A verba é proveniente do Funrigs, fundo que financia a reconstrução após a enchente de 2024.

A maior parte do recurso liberado para Canoas será destinada à recomposição dos diques de proteção. Estão previstas obras de recuperação das barreiras dos bairros Mathias Velho e Rio Branco, além de formulação de projeto para melhoria do dique do Bairro Niterói.

Outra parcela será usada na reforma e reabilitação de oito casas de bombas, estruturas que ajudam a escoar a água das ruas em dias de chuva forte.

Por fim, o governo também vai financiar o hidrojateamento no sistema de drenagem da cidade, para limpeza de bueiros e tubulações.

Encontro após cobranças

O clima amistoso da reunião contrastou com as cobranças recíprocas feitas pelo prefeito e pelo governador, no mês passado, em entrevistas na Rádio Gaúcha.

Durante tempestade que voltou a alagar a cidade, o chefe do Executivo municipal, Airton Souza, cobrou a liberação célere da verba. Leite respondeu que foi a prefeitura quem se atrasou no envio da documentação. Nesta quinta, o prefeito disse que as cobranças não tiveram "caráter pessoal".

De acordo com Airton, as obras financiadas pelo Estado já estão em andamento com recursos da prefeitura, que agora serão reembolsados, e projetou a conclusão em até dois anos, prazo estipulado para a conclusão de intervenções financiadas pelo Funrigs.

— Um ano já se passou, então temos dois anos ainda pela frente. Acredito que as empresas que foram contratadas estão cientes do compromisso firmado e vão acelerar o ritmo da obra. Então, nós temos esse período dentro da limitação. Se lá na frente não conseguirem, aí vai ser um outro momento, uma outra análise, se vai ter mais prazo ou se encerra ali — afirmou o prefeito.

Além do recurso já anunciado, equipes técnicas do governo estadual avaliam outras solicitações do município. Entre elas, estão a obra do dique no bairro Mato Grande e a construção de casas de bomba na região, que têm custo estimado em R$ 160 milhões.

Em junho, chuva voltou a alagar ruas em Canoas. André Ávila / Agencia RBS

O que será feito em Canoas:

Total autorizado: R$ 179,7 milhões

Casas de bombas - R$ 78,7 milhões

Realização de projetos básico e executivo e obras de reabilitação de oito casas de bombas localizadas nos bairros Rio Branco, Fátima, Harmonia, Niterói (duas) e Mathias Velho (três).

Hidrojateamento - R$ 3,8 milhões

Limpeza, sucção e hidrojateamento no sistema de drenagem pluvial da cidade.

Dique Mathias Velho - R$ 34,2 milhões

Elaboração de projetos básico e executivo e execução de obras para a reconstituição do dique do bairro Mathias Velho.

Dique Rio Branco - R$ 62,3 milhões

Elaboração de projetos básico e executivo e realização de obras de recuperação do dique do bairro Rio Branco, nos trechos entre a Avenida Guilherme Schell e a Rua Henrique Dias e entre as ruas Henrique Dias e André Nichele.

Dique Niterói - R$ 500 mil