Gaúcho que lutou na Segunda Guerra Mundial morre aos 103 anos

O pracinha gaúcho capitão Elmo Diniz faleceu nesta segunda-feira (14), aos 103 anos. Ele lutou na Europa ao lado das forças aliadas do Brasil, no front da Segunda Guerra Mundial, durante missão da Força Expedicionária Brasileira (FEB).

O militar faleceu em decorrência da idade, de causas naturais . O velório será na terça-feira (15), a partir das 9h, no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda — Regimento Osório, na Avenida Dr. Salvador França, 201, em Porto Alegre. Uma cerimônia está prevista para as 11h.

Durante sua missão na Segunda Guerra, o gaúcho atuou como auxiliar da seção de logística da FEB. Ele era responsável por levar o fardamento e outros itens para os soldados que lutavam no front, sem participar diretamente do conflito.

— O sargento Elmo Diniz trabalhou com grande entusiasmo. Seu serviço foi de grande eficiência e nunca pôs obstáculos à execução, mesmo quando os órgãos provedores se afastavam muito. É elemento de confiança; é o Sargento Elmo Diniz, digno das melhores referências elogiosas, o que faço aqui com maior satisfação — declarou em 28 de julho de 1945, conforme o Museu Virtual da FEB.

Em nota, o Comando Militar do Sul (CMS) definiu o capitão Elmo Diniz como um solado que "contagiava a todos com sua vitalidade e alegria":

" Com muita lucidez e bondade , transmitia a todos os seus conhecimentos, que seguirão vivos na memória de cada um que teve a honra de conhecê-lo", diz nota publicada no Instagram (veja abaixo).

Elmo Diniz era casado com Eunice, com quem residia em um apartamento próximo ao Parque da Redenção, em Porto Alegre. Na casa, a esposa administra o Espaço Cultural Capitão Elmo Diniz, um acervo com a história do marido durante a Segunda Guerra.