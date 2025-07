Na Argentina Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Gaúcha é surpreendida com pedido de casamento em frente a obra de artista que inspirou seu nome; veja vídeo

Noivo contou com ajuda da equipe do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba) para realizar o pedido diante do quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral

09/07/2025 - 07h31min Compartilhar Compartilhar