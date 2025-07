Galinha passa por caso raro de reversão sexual e "vira galo" no RS; entenda

Galinha Liebling começou a apresentar mudança a partir das penas no ano passado. Reprodução / RBS TV

Uma galinha passou por um caso raro de reversão sexual no município de São Lourenço do Sul, no sul do Estado. O fenômeno foi registrado no galinheiro que fica aos fundos da casa do comerciante Moisés Andersen Alencastro.

A galinha de estimação, carinhosamente chamada de Liebling pela família, começou a apresentar mudança a partir das penas no ano passado, segundo Moisés. Elas ficaram alongadas e, com o passar dos meses, a ave foi adquirindo crista e esporão, características de galo.

Apesar da mudança recente, percebida ao longo de seis meses, a ave já está com a família há 10 anos.

Leia Mais Por que o Facebook ainda é a rede social favorita entre os 60+

A explicação, de acordo com Eduardo Antunes, médico veterinário e professor do Campus São Lourenço da Faculdade do Rio Grande, a Universidade Federal do Rio Grande (Furg), é um processo que tem início no ovário das aves.

— O que acontece é que as aves têm um sistema reprodutivo esquerdo desenvolvido, e se houver algum problema, alguma doença que faz com que esse ovário perca a sua funcionalidade, ele perde a sua função. E o ovário direito que era involuído começa a se desenvolver em um formato de ovo teste, que é uma mistura de ovário com testículo, então, ela começa a produzir mais testosterona, hormônios masculinos do que os femininos, e isso faz com que haja uma transformação morfológica — detalha.

Moisés foi aluno do professor Eduardo Antunes no curso de Educação do Campo da Furg e, por coincidência, lembrou do fenômeno visto em aula, identificado no próprio galinheiro.

— Eu encontrei ele e perguntei. Aí, ele veio aqui em casa e, realmente, é possível — relembra Moisés.

Leia Mais Do pincel à cerâmica: como a arte pode ajudar no combate à ansiedade e na criação de conexões

Visualmente, Liebling tem traços de um galo, mas as mudanças hormonais também afetaram a postura dos ovos, que não tem acontecido. Mesmo com a estética, ela segue sendo considerada uma galinha.