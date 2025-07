Três funcionárias são afastadas por suspeita de maus-tratos a crianças em escola infantil municipal de Cachoeirinha 

O que diz a prefeitura

A medida foi oficializada por meio de edição extraordinária do Diário Oficial do Município nº 2.993, publicada nesta terça-feira (8), com base no que dispõe o artigo 67, inciso VII, da Lei Orgânica do Município. O ato DETERMINA O AFASTAMENTO PREVENTIVO POR 60 DIAS, prorrogáveis por mais 30 dias, se houver necessidade, dos(as) servidores(as) citados(as) no memorando da SMED, com fundamento no artigo 181 da Lei Complementar nº 03, de 04 de julho de 2006, a partir de 08/07/2025.