Fotos da Semana: esporte, cultura e política na visão dos fotojornalistas da Zero Hora

Adilane Bogiel e o quarto da filha, Maria Eduarda, morta em um acidente há três meses. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Famílias em luto por perdas provocadas pelo trânsito estiveram no centro da reportagem sobre as 45 vítimas de acidentes em Porto Alegre no primeiro semestre deste ano. o fotojornalista Mateus Bruxel registrou a dor de uma mãe.

A iniciativa Projeto Escola de Esportes Adaptados e Paralímpicos - EAdP promove aulas e treinos de parabadminton para a comunidade de Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

Na imagem, o atleta de parabadminton, Gustavo Rocha, aluno do Projeto Escola de Esportes Adaptados e Paralímpicos (EAdP) que busca incentivos para participar de competições nacionais. O clique é de Renan Mattos.

Alberto Guerra, presidente do Grêmio, concede entrevista a GZH. Duda Fortes / Agencia RBS

No registro de Duda Fortes, o atual Presidente do Grêmio, Alberto Guerra, fala sobre a compra da gestão da Arena.

Evento contou com apresentações musicais, homenagens e performances de arte drag e transformista. Mateus Bruxel / Agencia RBS

No domingo (13), foi realizada a Parada da Luta LGBTQIAPN+, evento que teve concentração no Parque Farroupilha, de onde seus participantes caminharam até a Orla, junto a Usina do Gasômetro. O registro é de Mateus Bruxel.

O centro presta suporte às investigações, utilizando tecnologia especializada para rastrear e identificar autores de crimes sexuais contra crianças na internet. Duda Fortes / Agencia RBS

Zero Hora também visitou o Núcleo Cibernético da a Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca) da Polícia Civil, que atua no combate à divulgação de imagens de abuso sexual infantil na internet. A fotografia é de Duda Fortes.

Grupo reivindica a retirada do projeto de Lei 280/2025. Jefferson Botega / Agencia RBS

Na terça-feira (15), o fotógrafo Jefferson Botega esteve presente na Assembleia Legislativa e no Palácio Piratini, onde indígenas se apresentaram para protocolar um pedido de audiência com o governador Eduardo Leite.

O grupo reivindica a retirada do Projeto de Lei 280/2025, que, segundo eles, representa um retrocesso nos direitos territoriais dos povos indígenas.

Hot Yoga volta a ganhar adeptos em Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

A prática do Hot Yoga volta a ganhar espaço na Capital.

O fotógrafo Renan Mattos capturou uma aula da variação da tradicional yoga, em que consiste em criar uma modalidade mais intensa, realizando os exercícios de respiração, força e equilíbrio em uma sala aquecida a 40°C.

Reportagem apura o preço da passagem de ônibus para fora do Estado. Jefferson Botega / Agencia RBS

Fechando a semana, o fotógrafo Jefferson Botega esteve presente na rodoviária de Porto Alegre e conferiu o a movimentação.