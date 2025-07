Família de Juliana Marins pede que Polícia Federal investigue vazamento de autópsia

Natural de Niterói (RJ), Juliana Marins tinha 26 anos e era formada em Publicidade e Propaganda Instagram / Reprodução

Familiares da publicitária Juliana Marins, de 26 anos, pedem que a Polícia Federal (PF) investigue o vazamento para a imprensa da autópsia realizada no corpo da jovem. A responsabilidade pelo documento é da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e o laudo deveria ser sigiloso, segundo nota enviada pela corporação à Agência Brasil.

Nesta quarta-feira (9), em conversa por telefone com a reportagem da TV Brasil, a família disse ter sido surpreendida com as matérias veiculadas pela imprensa nesta manhã, porque ainda não tinha tido acesso ao laudo da perícia realizada no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, na manhã do último dia 2 de julho. Participaram do procedimento dois peritos legistas da Polícia Civil, um perito da Polícia Federal e um assistente técnico representante da família.

A previsão da família era receber o laudo e divulgá-lo em entrevista coletiva na próxima sexta-feira (11), que teria ainda a participação da Defensoria Pública da União (DPU) e do perito contratado para a autópsia.

O novo exame no Brasil foi solicitado pela família de Juliana, que questiona as conclusões do laudo apresentado por legistas indonésios. Segundo o documento feito no país asiático, a brasileira sofreu um trauma contundente e morreu de hemorragia decorrente de lesões em órgãos internos.

A brasileira morreu depois de se acidentar durante uma trilha no Vulcão Rinjani, na Indonésia. A queda ocorreu no dia 21 de junho. Dois dias depois, ela foi localizada por meio de um drone térmico, mostrando que ainda estava viva naquele momento ou pelo menos algumas horas antes.

As equipes de resgate só conseguiram chegar até a jovem no dia 24 de junho mas ela já havia morrido. O resgate do corpo ocorreu no dia 25.

O corpo da brasileira desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em 1º de julho, em um voo comercial. De lá, foi transportado para a Base Aérea do Rio de Janeiro em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

A autópsia brasileira

A brasileira morreu em decorrência de múltiplos traumas causados pela queda de penhasco durante trilha no vulcão Rinjani, segundo laudo pericial realizado pelo Instituto Médico-Legal (IML) do Rio de Janeiro. As informações são do g1.

O documento, elaborado com base no exame cadavérico, concluiu que a causa imediata foi hemorragia interna provocada por lesões poliviscerais e politraumatismo. Os peritos estimam que Juliana teria sobrevivido por no máximo 15 minutos após o impacto.

Não foi possível avaliar o horário exato da morte da brasileira. Segundo o IML, a estimativa foi prejudicada devido às condições em que o corpo chegou ao instituto — já embalsamado.

Os peritos, porém, não descartam a possibilidade de que Juliana tenha passado por um período de sofrimento físico e psíquico antes da morte.

"Pode ter havido um período agonal antes da queda fatal, gerando sofrimento físico e psíquico, com intenso estresse endócrino, metabólico e imunológico ao trauma", diz trecho do laudo.

A perícia realizada na Indonésia apontava que ela morreu 20 minutos após uma queda e não teve hipotermia. Não ficou claro, entretanto, quando ocorreu esta queda.

Quem era Juliana Marins

Natural de Niterói (RJ), Juliana Marins tinha 26 anos e era formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em seu perfil no Instagram, costumava compartilhar registros de viagens e praticando pole dance. Ela havia embarcado para um mochilão pela Ásia em fevereiro.