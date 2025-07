Exército terá 500 vagas para alistamento feminino em 2026 no RS; mais cinco cidades poderão receber recrutas

Neste ano, que foi o primeiro de alistamento feminino, o Rio Grande do Sul foi o sexto Estado com mais inscritas. As unidades no RS ofereceram 67 vagas para o Exército em Porto Alegre; 15 na Base Aérea de Canoas; e 59 nas duas forças – sendo 39 para o Exército e 20 para a Aeronáutica, em Santa Maria – totalizando 141 vagas. A Marinha do Brasil não participou do alistamento no Estado.