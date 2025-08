Exceções no tarifaço dos EUA e furto de fios em Porto Alegre: leia resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta quarta-feira (30).

Trump assina decreto do tarifaço ao Brasil com adiamento e exceções; setores ainda atingidos reagem

Presidente norte-americano assinou decreto que estabelece tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil. NICHOLAS KAMM / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (30) o decreto que estabelece tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil. A medida está prevista para entrar em vigor a partir de 6 de agosto. O documento que oficializa o tarifaço traz uma lista com 694 exceções — itens específicos que não serão tarifados.

Os setores que não estão nesta lista receberam a notícia com preocupação e pregam que as negociações sigam para tentar novas revisões da medida.

Nas alturas, com faca de cozinha e chinelo: flagras de furto de fios expõem ousadia de um crime que toma conta de Porto Alegre

Ladrões ignoram riscos de choque ou queda para cortar e furtar fios de energia e cabos. Reprodução / Reprodução

De cara limpa, à luz do dia e sem se importar com as testemunhas, o ladrão senta sobre os cabos de luz no bairro Cidade Baixa e começa a cortá-los com uma faca de cozinha, suspenso a quatro metros de altura. Sem qualquer proteção e sem ligar para o risco de morrer por descarga energética ou na queda. Interpelado por moradores, dá um sorriso e continua. A cena foi filmada em junho por um comerciante e ilustra o novo surto de furto de fios vivenciado em Porto Alegre.

Mundo

EUA sancionam Moraes com Lei Magnitsky, usada pelo país para punir estrangeiros

Ministro é alvo do governo dos Estados Unidos. Nelson Jr / STF,Divulgação

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos com a Lei Magnisky. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (30) pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro.

Educação

Polos EAD na mira do MEC: visitas a unidades em Porto Alegre revelam falhas e desafios para cumprir novas exigências até 2027

Novas regras propostas pelo MEC passarão a valer em 2027. smolaw11 / stock.adobe.com

Alvo de novo marco regulatório promovido pelo Ministério da Educação (MEC), o ensino a distância (EAD) deve se transformar nos próximos anos no Brasil. Com a exigência de reforço na oferta de áreas e atividades presenciais, instituições que, até hoje, apostaram em polos pequenos e estruturas enxutas precisarão rever suas operações, sob pena de terem as portas fechadas.

Porto Alegre

Porto Alegre é a capital com mais acesso a livros no Brasil, diz pesquisa

De acordo com a pesquisa, 72% dos porto-alegrenses pegaram um livro na mão nos últimos 12 meses. qunica.com / stock.adobe.com

Porto Alegre é a capital brasileira em que a população tem mais acesso a livros e feiras literárias, conforme a pesquisa Cultura nas Capitais, maior levantamento sobre o tema já produzido no Brasil. O estudo será divulgado oficialmente nesta quinta-feira (31).

Famoso bar temático terá restaurante com pratos inspirados em filmes e séries

Salada Dancing Queen é inspirada no musical "Mamma Mia!", enquanto o drinque Legendary faz referência ao seriado "How I Met Your Mother". Projeto Mercúrio / Divulgação

Bar temático que conquistou o público de Porto Alegre em meados de 2017, o Spoiler vai inaugurar uma nova operação no próximo mês. Trata-se do restaurante Casa Spoiler, que assim como o bar, terá cardápio inspirado em filmes e séries.